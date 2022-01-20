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Расписание матчей
Кубок Африки
Гамбия - Тунис
Гамбия - Тунис: обзор матча 20 января 2022
Гамбия
20.01.2022, четверг, 22:00
Кубок африканских наций, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Тунис
90+3'
А. Джаллоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбия - Тунис
ГОЛ! 1:0!
А. Джаллоу
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Дрегер
Желтая карточка
Д. Гомес
89'
Замена
Б. Жобе
️️️️
М. Барроу
85'
68'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Х. Рафья
Замена
М. Бадамоси
️️️️
С. Джанко
62'
Замена
И. Турай
️️️️
Н. Сонко Сундберг
61'
57'
Замена
М. Дрегер
️️️️
Х. Маслуси
57'
Замена
Ю. Мсакни
️️️️
С. Хауи
Желтая карточка
Э. Адамс
49'
Замена
А. Джаллоу
️️️️
М. Мби
46'
Замена
Э. Адамс
️️️️
Э. Сохна
46'
45'
+3
Красная карточка
Ф. Бен Мустафа
45'
+2
Желтая карточка
Х. Маслуси
45'
+1
Пенальти не реализован!
С. Жазири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбия
18
Бабукарр Гайе
ВР
14
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Омар Колли
ЦЗ
16
Мохаммед Мби
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Эбрима Сохна
ЦП
0
Па-Моду Янье
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
0
Моду Барроу
ЦП
10
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
8
Хамза Рафья
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Главный тренер
Мондер Кебайер
Гамбия
18
Шейх Сиби
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
4
Давда Нгум
ЦП
8
Эбу Адамс
ЦП
7
Ламин Джаллоу
ЦП
3
Аблайе Джаллоу
ЦП
17
Бубакарр Жобе
ЦФ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Тунис
26
Али Джемаль
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Юссеф Мсакни
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
3-2-4-1
18
Гайе
12
Гомес
5
Колли
16
Мби
14
Сонко Сундберг
17
Джанко
15
Сохна
2
Бобб
0
Барроу
0
Янье
10
Барроу
4-1-3-1-1
22
Бен Саид
21
Маслуси
2
Ифа
3
Тальби
2
Абди
17
Скири
8
Рафья
25
Слимане
14
Лайдуни
7
Хауи
27
Жазири
14
Сонко Сундберг
13
Турай
13
Турай
14
Сонко Сундберг
15
Сохна
8
Адамс
8
Адамс
15
Сохна
16
Мби
3
Джаллоу
3
Джаллоу
16
Мби
0
Барроу
17
Жобе
17
Жобе
0
Барроу
17
Джанко
23
Бадамоси
23
Бадамоси
17
Джанко
21
Маслуси
20
Дрегер
20
Дрегер
21
Маслуси
7
Хауи
7
Мсакни
7
Мсакни
7
Хауи
8
Рафья
10
Меджбри
10
Меджбри
8
Рафья
Остались в запасе
Гамбия
Тунис
18
Шейх Сиби
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Давда Нгум
ЦП
7
Ламин Джаллоу
ЦП
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
26
Али Джемаль
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Мондер Кебайер
Остались в запасе
18
Шейх Сиби
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Давда Нгум
ЦП
7
Ламин Джаллоу
ЦП
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Джемаль
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Главный тренер
Мондер Кебайер
Статистика матча Гамбия - Тунис
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Лимбе
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