Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Османлыспор
Галатасарай - Османлыспор: обзор матча 27 января 2018
Галатасарай
27.01.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Османлыспор
37'
С. Фегули
88'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Османлыспор
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Г. Родригеш
88'
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
Э. Дердийок
37'
33'
Желтая карточка
М. Гювен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Галатасарай
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Муслера
64
Денайе
14
Латовлевич
25
Мариано
38
Чигерчи
8
Фегули
7
Озтекин
8
Инан
10
Родригеш
9
Дердийок
4-4-1
99
Карчемарскас
61
Джурукшу
33
Байир
2
Айхан
8
Врсаевич
6
Гювен
7
Гюрлер
17
Регаттен
6
Чагыран
30
Умар
Остались в запасе
Галатасарай
Османлыспор
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Хакан Арикан
ВР
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Галатасарай - Османлыспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Османлыспор
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
3
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
Тюкавин оценил вариант с переходом в Турцию
Вчера, 12:41
6
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
3
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
Тюкавин оценил вариант с переходом в Турцию
Вчера, 12:41
6
В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате
2017.08.07 18:37
5
Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию
2017.02.23 20:54
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+