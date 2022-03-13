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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Форте - Ротор-2
Форте - Ротор-2: обзор матча 13 марта 2022
Форте
13.03.2022, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ротор-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Форте - Ротор-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Шумбрат
0 : 0
10.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
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Форте
Ротор-2
«Ротор-2» – «Спартак Тамбов»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
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