Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фола - Шахтер
Фола - Шахтер: обзор матча 29 июля 2021
Фола
29.07.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Шахтер
52'
G. Delgado
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фола - Шахтер
Желтая карточка
I. Boutrif
89'
76'
Желтая карточка
И. Иванович
Замена
L. Almada Correia
️️️️
М. Омосанья
76'
Замена
N. Dragovic
️️️️
J. Diallo
75'
Замена
G. Caron
️️️️
М. Мустафич
69'
Замена
I. Boutrif
️️️️
С. Бенси
61'
60'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
А. Пейич
56'
Замена
И. Иванович
️️️️
М. Скавыш
56'
Замена
И. Иванович
️️️️
И. Стасевич
ГОЛ! 1:0!
G. Delgado
Пас отдал
Ж. Кляйн
52'
46'
Замена
Н. Антич
️️️️
Р. Хадаркевич
39'
Желтая карточка
Р. Бегунов
30'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
25'
Желтая карточка
А. Пейич
24'
Желтая карточка
Ю. Кендыш
Желтая карточка
G. Delgado
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фола
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
28
Жульен Кляйн
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
31
Диогу Пиментель
ЦФ
10
Мирза Мустафич
ЦФ
6
Бруну Фрейре
ЦФ
11
Jules Diallo
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
27
Стефано Бенси
ЦФ
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Фола
19
Nenad Dragovic
ЦЗ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
16
Idir Boutrif
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
Шахтер
25
Константин Руденок
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Сергей Черник
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
5
6
Фрейре
27
Бенси
15
Омосанья
11
10
Мустафич
4-2-4
30
Гутор
20
Сачивко
24
Филипенко
4
Хадаркевич
67
Бегунов
77
Кендыш
7
Стасевич
6
Пейич
30
Ахмеди
15
Скавыш
98
Дарбо
11
19
19
11
15
Омосанья
41
41
15
Омосанья
10
Мустафич
9
9
10
Мустафич
27
Бенси
16
16
27
Бенси
4
Хадаркевич
5
Антич
5
Антич
4
Хадаркевич
6
Пейич
37
Сзоке
37
Сзоке
6
Пейич
7
Стасевич
11
Иванович
11
Иванович
7
Стасевич
Остались в запасе
Фола
Шахтер
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Константин Руденок
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
32
Сергей Черник
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
Остались в запасе
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Константин Руденок
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
32
Сергей Черник
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Фола - Шахтер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Строитель
Новости команд
Все
Фола
Шахтер
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
Загребское «Динамо» на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга
2015.07.16 00:17
12
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+