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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шахтер - Фола
Шахтер - Фола: обзор матча 22 июля 2021
Шахтер
22.07.2021, четверг, 22:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Фола
67'
И. Стасевич
19'
М. Омосанья
44'
М. Мустафич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Фола
Желтая карточка
Н. Антич
79'
78'
Замена
R. Dikaba
️️️️
С. Бенси
Желтая карточка
И. Стасевич
69'
ГОЛ! 1:2!
И. Стасевич
Пас отдал
Д. Дарбо
67'
65'
Замена
L. Almada Correia
️️️️
J. Diallo
64'
Замена
I. Boutrif
️️️️
М. Омосанья
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Р. Бегунов
56'
Желтая карточка
Р. Бегунов
54'
54'
Замена
R. Parreira
️️️️
М. Мустафич
Желтая карточка
Ю. Сзоке
52'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
И. Иванович
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Мустафич
Пас отдал
Ж. Кляйн
Желтая карточка
Д. Дарбо
43'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Омосанья
Пас отдал
Ж. Кляйн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
11
Игор Иванович
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Фола
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
27
Стефано Бенси
ЦФ
11
Jules Diallo
ЦФ
6
Бруну Фрейре
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
31
Диогу Пиментель
ЦФ
28
Жульен Кляйн
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
10
Мирза Мустафич
ЦФ
Шахтер
25
Константин Руденок
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
6
Алекса Пейич
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
32
Сергей Черник
ЦФ
Фола
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
16
Idir Boutrif
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
91
Denis Ahmetxhekaj
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
4-3-3
30
Гутор
67
Бегунов
20
Сачивко
5
Антич
24
Филипенко
77
Кендыш
37
Сзоке
7
Стасевич
15
Скавыш
98
Дарбо
11
Иванович
5
0
10
Мустафич
33
28
Кляйн
31
Пиментель
67
Бегунов
98
Подстрелов
98
Подстрелов
67
Бегунов
11
Иванович
30
Ахмеди
30
Ахмеди
11
Иванович
10
Мустафич
17
17
10
Мустафич
15
Омосанья
16
16
15
Омосанья
27
Бенси
4
4
27
Бенси
11
41
41
11
Остались в запасе
Шахтер
Фола
25
Константин Руденок
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
6
Алекса Пейич
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
32
Сергей Черник
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
91
Denis Ahmetxhekaj
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Остались в запасе
25
Константин Руденок
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
6
Алекса Пейич
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
32
Сергей Черник
ЦФ
Остались в запасе
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
91
Denis Ahmetxhekaj
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Шахтер - Фола
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
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Информация о матче
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