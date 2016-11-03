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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - ФКСБ
Цюрих - ФКСБ: обзор матча 03 ноября 2016
Цюрих
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
0 : 0
Завершен
ФКСБ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - ФКСБ
85'
Замена
А. Тудоре
️️️️
С. Муниру
Замена
М. Шенбехлер
️️️️
О. Буфф
75'
72'
Замена
В. Аким
️️️️
Б. Голубович
Желтая карточка
И. Кечоевич
71'
Замена
М. Коне
️️️️
А. Винтер
65'
63'
Замена
А. Аганович
️️️️
А. Бурчану
53'
Желтая карточка
С. Муниру
Замена
Н. Штеттлер
️️️️
К. Возер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
16
Бурим Кукели
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
29
Саньон Сарр
ЦП
7
Адриан Винтер
ПП
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
29
Вильям
ЦП
10
Фернандо Болдрин
АП
55
Александру Бурчану
ПП
14
Боян Голубович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Цюрих
31
Новем Бауманн
ВР
2
Николас Штеттлер
ЦЗ
24
Михаэль Кемптер
ЦЗ
10
Давиде Кьюменто
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
19
Аднан Аганович
ЦП
20
Влад Аким
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
3-3-4-1
1
Ванинс
41
Возер
13
Неф
22
Кечоевич
27
Брюннер
16
Кукели
11
Посо
15
Буфф
8
Родригес
29
Сарр
7
Винтер
21
Кавушевич
3-5-1-1
1
Ницэ
14
Тошка
15
Момчилович
30
Тамаш
55
Бурчану
19
Мок
77
Попа
29
Вильям
70
Муниру
10
Болдрин
14
Голубович
41
Возер
2
Штеттлер
2
Штеттлер
41
Возер
15
Буфф
27
Шенбехлер
27
Шенбехлер
15
Буфф
7
Винтер
14
Коне
14
Коне
7
Винтер
55
Бурчану
19
Аганович
19
Аганович
55
Бурчану
14
Голубович
20
Аким
20
Аким
14
Голубович
70
Муниру
99
Тудоре
99
Тудоре
70
Муниру
Остались в запасе
Цюрих
ФКСБ
10
Давиде Кьюменто
ЦП
31
Новем Бауманн
ВР
24
Михаэль Кемптер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
33
Эдуард Станчу
ВР
8
Михай Пинтилий
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
10
Давиде Кьюменто
ЦП
31
Новем Бауманн
ВР
24
Михаэль Кемптер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
Остались в запасе
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
33
Эдуард Станчу
ВР
8
Михай Пинтилий
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Цюрих - ФКСБ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Летцигрунд
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