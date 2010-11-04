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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Утрехт
ФКСБ - Утрехт: обзор матча 04 ноября 2010
ФКСБ
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
3 : 1
Завершен
Утрехт
29'
Ф. Гардош
52'
Б. Станку
53'
Б. Станку
33'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Утрехт
Желтая карточка
Я. Вуйтенс
Замена
Я. Секели
️️️️
Р. Сурду
Замена
Л. Де Когел
️️️️
Ф. Демоуге
Замена
Э. Дансо
️️️️
Э. Дюплан
ГОЛ! 3:1!
Б. Станку
Пас отдал
Б. Николицэ
ГОЛ! 2:1!
Б. Станку
Пас отдал
К. Тэнасе
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Ю. Апостол
Желтая карточка
Н. Мартинович
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гардош
Желтая карточка
М. Нешу
Желтая карточка
Б. Николицэ
20'
Желтая карточка
Т. Гомеш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
25
Бэнел Николицэ
ЛП
32
Юлиан Апостол
ЦП
24
Ромео Сурду
АП
8
Тиагу Гомеш
АП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Утрехт
13
Михел Ворм
ВР
3
Михай Нешу
ЛЗ
17
Алье Схут
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
20
Якоб Ленски
ЦП
8
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
15
Франк Демоуге
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
ФКСБ
33
Чезар Лунгу
ВР
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
30
Михай Рэдуц
ЦП
9
Козмин Матей
ЦП
10
Янош Секели
ЦП
20
Станислав Ангелов
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
Утрехт
33
Халид Сину
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
22
Сандер Келлер
ЦЗ
16
Эриксон Дансо
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
6
Барри Магуйр
АП
15
Леон Де Когел
ЦФ
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
19
Мартинович
14
Латовлевич
2
Жералду
24
Гардош
25
Николицэ
32
Апостол
20
Тэнасе
8
Гомеш
24
Сурду
10
Станку
4-2-4
13
Ворм
2
Корнелисс
17
Схут
4
Вуйтенс
3
Нешу
20
Ленски
8
Сильбербауэр
21
Дюплан
9
ван Вольфсвинкел
10
Мертенс
15
Демоуге
24
Сурду
10
Секели
10
Секели
24
Сурду
24
Сурду
20
Ангелов
20
Ангелов
24
Сурду
32
Апостол
10
Бикфалви
10
Бикфалви
32
Апостол
21
Дюплан
16
Дансо
16
Дансо
21
Дюплан
15
Демоуге
15
Де Когел
15
Де Когел
15
Демоуге
Остались в запасе
ФКСБ
Утрехт
30
Михай Рэдуц
ЦП
33
Чезар Лунгу
ВР
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
9
Козмин Матей
ЦП
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
33
Халид Сину
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
22
Сандер Келлер
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
6
Барри Магуйр
АП
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Остались в запасе
30
Михай Рэдуц
ЦП
33
Чезар Лунгу
ВР
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
9
Козмин Матей
ЦП
Остались в запасе
33
Халид Сину
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
22
Сандер Келлер
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
6
Барри Магуйр
АП
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Статистика матча ФКСБ - Утрехт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Генча
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