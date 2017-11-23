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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Вардар
Зенит - Вардар: обзор матча 23 ноября 2017
Зенит
23.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
2 : 1
Завершен
Вардар
16'
Д. Полоз
43'
Э. Ригони
90+3'
Д. Блажевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Вардар
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Блажевски
77'
Желтая карточка
О. Амбарцумян
Желтая карточка
Д. Терентьев
71'
ГОЛ! 2:0!
Э. Ригони
Пас отдал
К. Нобоа
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Дзюба
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Вардар
90
Филип Гачевски
ВР
23
Бесир Демири
ЦЗ
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
70
Хуан Фелипе
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
8
Ваня Маркович
ЦП
15
Итало
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
Вардар
12
Игор Алексовски
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
22
Филип Стойчевски
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
97
Петар Петковски
ЦФ
9
Деян Блажевски
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
18
Жирков
32
Мевля
2
Маммана
43
Терентьев
16
Нобоа
27
Шатов
7
Полоз
21
Ерохин
24
Ригони
22
Дзюба
3-5-1-1
90
Гачевски
23
Демири
6
Грнчаров
21
Новак
70
Фелипе
19
Амбарцумян
11
Барсегян
8
Маркович
8
Николов
70
Джигаури
15
Итало
Остались в запасе
Зенит
Вардар
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
12
Игор Алексовски
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
22
Филип Стойчевски
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
97
Петар Петковски
ЦФ
9
Деян Блажевски
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Остались в запасе
12
Игор Алексовски
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
22
Филип Стойчевски
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
97
Петар Петковски
ЦФ
9
Деян Блажевски
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Вардар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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