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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Зенит
Реал Сосьедад - Зенит: обзор матча 07 декабря 2017
Реал Сосьедад
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
58'
В. Жозе
35'
А. Ерохин
64'
Б. Иванович
85'
Л. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Зенит
85'
ГОЛ! 1:3!
Л. Паредес
Пас отдал
А. Кокорин
Желтая карточка
С. Каналес
77'
76'
Желтая карточка
А. Ерохин
64'
ГОЛ! 1:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Д. Кузяев
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Пас отдал
А. Янузай
58'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Э. Ригони
28'
Желтая карточка
М. Краневиттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
18
Юрий Жирков
ЦП
4-3-2-1
28
Рульи
77
Родригес
26
Мартинес
3
Льоренте
20
Одриосола
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
4-2-3-1
12
Лодыгин
8
Смольников
32
Мевля
4
Кришито
20
Иванович
5
Краневиттер
16
Нобоа
24
Ригони
21
Ерохин
7
Полоз
9
Кокорин
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Зенит
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
18
Юрий Жирков
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
18
Юрий Жирков
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Реал Сосьедад - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
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