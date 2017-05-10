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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Спартак-Нальчик
Cибирь - Спартак-Нальчик: обзор матча 10 мая 2017
Cибирь
10.05.2017, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
49'
Е. Чеботару (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Спартак-Нальчик
Замена
М. Андреев
️️️️
Р. Беляев
90'
89'
Красная карточка
А. Соблиров
86'
Замена
О. Мурачев
️️️️
Н. Дроздов
82'
Желтая карточка
А. Каркаев
Желтая карточка
А. Макаренко
82'
Замена
М. Плопа
️️️️
А. Коржунов
68'
62'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Ахъядов
57'
Замена
А. Каркаев
️️️️
Х. Ахриев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Чеботару
49'
Замена
А. Коржунов
️️️️
Г. Рухаиа
46'
20'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Войнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
Спартак-Нальчик
31
Имран Карданов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
3-4-1-2
22
Цыган
5
Кушнирук
80
Качан
28
Магаль
5
Гладышев
37
Чеботару
8
Макаренко
4
Рухаиа
90
Безлихотнов
7
Беляев
99
Азаров
4-1-3-2
1
Антипов
7
Соблиров
48
Марченко
4
Дашаев
5
Семенов
34
Дроздов
21
Ахриев
17
Мухаммад
21
Войнов
33
Ахъядов
9
Бажев
7
Беляев
77
Андреев
77
Андреев
7
Беляев
4
Рухаиа
17
Коржунов
17
Коржунов
4
Рухаиа
Коржунов
3
Плопа
3
Плопа
Коржунов
34
Дроздов
3
Мурачев
3
Мурачев
34
Дроздов
21
Войнов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
21
Войнов
21
Ахриев
14
Каркаев
14
Каркаев
21
Ахриев
33
Ахъядов
11
Тлупов
11
Тлупов
33
Ахъядов
Остались в запасе
Cибирь
Спартак-Нальчик
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
31
Имран Карданов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
31
Имран Карданов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Cибирь - Спартак-Нальчик
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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