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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Жилина - Спартак
Жилина - Спартак: обзор матча 08 декабря 2010
Жилина
08.12.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
48'
Т. Майтан
54'
Алекс
61'
Ибсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жилина - Спартак
Замена
П. Мраз
️️️️
Т. Майтан
Замена
А. Иванов
️️️️
К. Комбаров
Красная карточка
Ибсон
Желтая карточка
М. Печалка
Замена
М. Сиссей
️️️️
Р. Йеж
Желтая карточка
К. Комбаров
ГОЛ! 1:2!
Ибсон
Пас отдал
Алекс
Замена
Ф. Озобич
️️️️
Е. Макеев
ГОЛ! 1:1!
Алекс
Пас отдал
Н. Дринчич
ГОЛ! 1:0!
Т. Майтан
Пас отдал
Р. Йеж
Замена
Э. Рилке
️️️️
Й. Пьячек
Замена
Н. Дринчич
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
Л. Гулдан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
39
Мартин Дубравка
ВР
42
Роман Гергел
ЛЗ
3
Марио Печалка
(К)
ЦЗ
15
Йозеф Пьячек
ЦЗ
2
Станислав Ангелович
ПЗ
20
Павол Полячек
ЛП
33
Любомир Гулдан
ОП
28
Иссиака Белло
ЦП
31
Роберт Йеж
ЦП
10
Томаш Майтан
ПП
9
Томаш Оравец
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
7
Александр Козлов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Жилина
30
Мартин Крнач
ВР
6
Патрик Мраз
ЛЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
92
Михал Шкварка
ЦП
9
Эмил Рилке
ПП
19
Доминик Фотыйк
ЦФ
18
Момоду Сиссей
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
7
Джано
АП
19
Филип Озобич
АП
32
Никита Баженов
ПП
4-1-4-1
39
Дубравка
42
Гергел
3
Печалка
15
Пьячек
2
Ангелович
33
Гулдан
20
Полячек
28
Белло
31
Йеж
10
Майтан
9
Оравец
4-1-1-3-1
31
Дикань
9
Комбаров
39
Штранцль
17
Сухи
34
Макеев
7
Шешуков
80
Ибсон
23
Комбаров
12
Алекс
46
МакГиди
7
Козлов
10
Майтан
6
Мраз
6
Мраз
10
Майтан
15
Пьячек
9
Рилке
9
Рилке
15
Пьячек
31
Йеж
18
Сиссей
18
Сиссей
31
Йеж
9
Комбаров
59
Иванов
59
Иванов
9
Комбаров
7
Козлов
18
Дринчич
18
Дринчич
7
Козлов
34
Макеев
19
Озобич
19
Озобич
34
Макеев
Остались в запасе
Жилина
Спартак
30
Мартин Крнач
ВР
19
Доминик Фотыйк
ЦФ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
92
Михал Шкварка
ЦП
31
Александр Беленов
ВР
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
30
Мартин Крнач
ВР
19
Доминик Фотыйк
ЦФ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
92
Михал Шкварка
ЦП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Жилина - Спартак
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Помощники судьи:
Анджело Боонман
Роб ван де Вен (оба - Голландия)
Стадион:
Под Дубном
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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