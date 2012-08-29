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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Спартак
Фенербахче - Спартак: обзор матча 29 августа 2012
Фенербахче
29.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Спартак
69'
М. Сов
6'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Спартак
87'
Травма
Е. Макеев
85'
Желтая карточка
А. Дзюба
Желтая карточка
Э. Коркмаз
85'
80'
Вторая желтая
Д. Де Зеув
Замена
К.
️️️️
М. Топуз
79'
74'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Э. Эменике
ГОЛ! 1:1!
М. Сов
Пас отдал
М. Топуз
69'
66'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
К. Комбаров
Замена
Алекс
️️️️
С. Шахин
59'
51'
Замена
Кариока
️️️️
Ари
36'
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
Д. Кейт
33'
Желтая карточка
М. Топуз
29'
Замена
М. Стох
️️️️
М. Красич
16'
15'
Желтая карточка
Д. Де Зеув
6'
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
Э. МакГиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ПЗ
17
Милош Красич
ЛП
5
Мехмет Топал
ЦП
21
Сельджук Шахин
(К)
ЦП
38
Мехмет Топуз
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
27
Ромуло
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фенербахче
1
Серкан Киринтили
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
10
Алекс
АП
16
Кристиан
АП
23
Семих Шентюрк
АП
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Кариока
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-4-2
34
Гюнок
33
Али Калдырым
4
Коркмаз
2
Йобо
77
Генюл
17
Красич
5
Топал
21
Шахин
38
Топуз
7
Кейт
17
Сов
4-3-1-2
31
Дикань
34
Макеев
2
Инсаурральде
17
Сухи
9
Комбаров
6
Де Зеув
27
Ромуло
23
Комбаров
46
МакГиди
39
Ари
10
Эменике
17
Красич
17
Стох
17
Стох
17
Красич
21
Шахин
10
Алекс
10
Алекс
21
Шахин
38
Топуз
16
Кристиан
16
Кристиан
38
Топуз
9
Комбаров
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
9
Комбаров
39
Ари
5
Кариока
5
Кариока
39
Ари
10
Эменике
22
Дзюба
22
Дзюба
10
Эменике
Остались в запасе
Фенербахче
Спартак
1
Серкан Киринтили
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Семих Шентюрк
АП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Фенербахче - Спартак
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:00 (прямая)
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