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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Фенербахче
Спартак - Фенербахче: обзор матча 21 августа 2012
Спартак
21.08.2012, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фенербахче
59'
Э. Эменике
70'
Д. Комбаров
65'
Д. Кейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Фенербахче
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кейт
88'
Замена
Д. Эркин
️️️️
М. Топуз
83'
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
М. Топал
78'
Замена
М. Красич
️️️️
М. Сов
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
77'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ари
77'
Желтая карточка
Д. Де Зеув
74'
Замена
Веллитон
️️️️
Э. Эменике
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Комбаров
Пас отдал
Э. МакГиди
70'
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кейт
Пас отдал
М. Сов
ГОЛ! 1:0!
Э. Эменике
Пас отдал
Д. Комбаров
59'
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
Ромуло
43'
Травма
Ромуло
40'
20'
Желтая карточка
Э. Коркмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ОП
27
Ромуло
ЦП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ПЗ
16
Кристиан
ЛП
21
Сельджук Шахин
(К)
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
38
Мехмет Топуз
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Фенербахче
1
Серкан Киринтили
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
10
Алекс
АП
17
Милош Красич
ПП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Дикань
23
Комбаров
2
Пареха
17
Сухи
34
Макеев
5
Кариока
14
Билялетдинов
27
Ромуло
46
МакГиди
10
Эменике
39
Ари
4-4-2
34
Гюнок
77
Генюл
2
Йобо
4
Коркмаз
33
Али Калдырым
38
Топуз
21
Шахин
5
Топал
16
Кристиан
17
Сов
7
Кейт
27
Ромуло
6
Де Зеув
6
Де Зеув
27
Ромуло
39
Ари
22
Дзюба
22
Дзюба
39
Ари
10
Эменике
11
Веллитон
11
Веллитон
10
Эменике
38
Топуз
88
Эркин
88
Эркин
38
Топуз
17
Сов
17
Красич
17
Красич
17
Сов
5
Топал
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
5
Топал
Остались в запасе
Спартак
Фенербахче
32
Артем Ребров
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Серкан Киринтили
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
10
Алекс
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
10
Алекс
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Спартак - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Питер Керкап
Стюарт Бэрт (оба Англия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 19:00 (прямая) "НТВ" 19:45 (прямая)
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