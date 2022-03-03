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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Ротор
Рубин - Ротор: обзор матча 03 марта 2022
Рубин
03.03.2022, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Ротор
27'
В. Лисакович (П)
73'
В. Лисакович (П)
12'
Р. Минаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рубин - Ротор
Замена
М. Апшацев
️️️️
В. Лисакович
86'
79'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
К. Муллин
79'
Замена
С. Слепов
️️️️
А. Дудиев
78'
Желтая карточка
Г. Махатадзе
Замена
Ф. Уремович
️️️️
А. Ломовицкий
76'
Замена
Г. Онугха
️️️️
Х. Кварацхелия
76'
75'
Желтая карточка
К. Муллин
74'
Замена
С. Серченков
️️️️
Р. Минаев
74'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
А. Чуканов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Лисакович
73'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
67'
66'
Замена
А. Щеткин
️️️️
А. Ташаев
Желтая карточка
А. Ломовицкий
53'
52'
Желтая карточка
А. Чуканов
Замена
А. Зуев
️️️️
С. Бакаев
46'
43'
Желтая карточка
И. Обухов
Желтая карточка
Л. Мусаев
41'
36'
Желтая карточка
А. Ташаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Лисакович
27'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Минаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
3-1-3-3
99
Дюпин
71
Самошников
2
Бегич
3
Тальби
38
Мусаев
7
Кварацхелия
18
Кучаев
17
Бакаев
99
Лисакович
29
Хакшабанович
11
Ломовицкий
3-1-2-2-2
96
Обухов
8
Дудиев
3
Мартынов
28
Байрыев
6
Макаров
21
Махатадзе
11
Омар
88
Ташаев
7
Чуканов
9
Муллин
77
Минаев
17
Бакаев
17
Зуев
17
Зуев
17
Бакаев
11
Ломовицкий
22
Уремович
22
Уремович
11
Ломовицкий
99
Лисакович
6
Апшацев
6
Апшацев
99
Лисакович
7
Кварацхелия
7
Онугха
7
Онугха
7
Кварацхелия
8
Дудиев
79
Слепов
79
Слепов
8
Дудиев
7
Чуканов
7
Кипиани
7
Кипиани
7
Чуканов
77
Минаев
8
Серченков
8
Серченков
77
Минаев
9
Муллин
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
9
Муллин
88
Ташаев
99
Щеткин
99
Щеткин
88
Ташаев
Остались в запасе
Рубин
Ротор
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Рубин - Ротор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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