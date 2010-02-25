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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - Рубин
Хапоэль ТА - Рубин: обзор матча 25 февраля 2010
Хапоэль ТА
25.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Рубин
Замена
Й. Хута
️️️️
А. Ядин
Замена
Х. Кабзе
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
Г. Шиш
Желтая карточка
О. Кенде
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
В. Мерей
️️️️
М. Лала
Замена
О. Кенде
️️️️
Д. Бондарв
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
В. Калешин
Желтая карточка
С. Семак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
10
Валид Бадир
(К)
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
7
Эран Захави
ЛП
26
Авихай Ядин
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
28
Гиль Вермут
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
17
Мааран Лала
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Хапоэль ТА
0
Ниль Абарбанель
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
24
Йехуда Хута
ЦЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
18
Зураб Ментешашвили
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-4-2
1
Эньяма
16
Шиш
3
Да Силва
10
Бадир
12
Бондарв
7
Захави
26
Ядин
10
Натхо
28
Вермут
17
Лала
9
Шехтер
4-4-1-1
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
3
Салуквадзе
14
Ансальди
61
Карадениз
15
Муравски
16
Нобоа
11
Касаев
37
Семак
11
Бухаров
17
Лала
12
Мерей
12
Мерей
17
Лала
26
Ядин
24
Хута
24
Хута
26
Ядин
12
Бондарв
23
Кенде
23
Кенде
12
Бондарв
17
Калешин
32
Баляйкин
32
Баляйкин
17
Калешин
11
Бухаров
99
Кабзе
99
Кабзе
11
Бухаров
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Рубин
18
Шай Абутбул
ЦП
0
Ниль Абарбанель
ВР
18
Зураб Ментешашвили
ЦП
Главный тренер
Эли Гутман
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
18
Шай Абутбул
ЦП
0
Ниль Абарбанель
ВР
18
Зураб Ментешашвили
ЦП
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Хапоэль ТА - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Помощники судьи:
Мирослав Зламал
Мартин Вильчек (оба - Чехия)
Стадион:
Блумфилд
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:45 (прямая); "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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