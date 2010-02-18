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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Хапоэль ТА
Рубин - Хапоэль ТА: обзор матча 18 февраля 2010
Рубин
18.02.2010, четверг, 17:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Хапоэль ТА
14'
А. Бухаров
23'
А. Бухаров
69'
С. Семак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Хапоэль ТА
Замена
А. Горбанец
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
Д. Де Риддер
Желтая карточка
Г. Шиш
Замена
Д. Де Риддер
️️️️
А. Ядин
ГОЛ! 3:0!
С. Семак
Пас отдал
А. Бухаров
Замена
Э. Захави
️️️️
М. Лала
Замена
В. Мерей
️️️️
З. Ментешашвили
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
Д. Бондарв
Травма
А. Рязанцев
Желтая карточка
А. Ядин
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
С. Семак
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Рафал Муравски
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
10
Валид Бадир
(К)
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЛП
26
Авихай Ядин
ЦП
18
Зураб Ментешашвили
ЦП
28
Гиль Вермут
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
17
Мааран Лала
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Хапоэль ТА
0
Ниль Абарбанель
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
24
Йехуда Хута
ЦЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
3
Салуквадзе
17
Калешин
15
Муравски
16
Нобоа
7
Рязанцев
61
Карадениз
37
Семак
11
Бухаров
4-4-2
1
Эньяма
12
Бондарв
3
Да Силва
10
Бадир
16
Шиш
28
Вермут
26
Ядин
18
Ментешашвили
10
Натхо
17
Лала
9
Шехтер
61
Карадениз
32
Горбанец
32
Горбанец
61
Карадениз
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
18
Ментешашвили
12
Мерей
12
Мерей
18
Ментешашвили
26
Ядин
8
Де Риддер
8
Де Риддер
26
Ядин
17
Лала
7
Захави
7
Захави
17
Лала
Остались в запасе
Рубин
Хапоэль ТА
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
24
Йехуда Хута
ЦЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
0
Ниль Абарбанель
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
24
Йехуда Хута
ЦЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
0
Ниль Абарбанель
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Рубин - Хапоэль ТА
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Помощники судьи:
Кит Сорби
Джордж Драммонд (оба - Шотландия)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:45 (прямая); "НТВ" 16:45 (прямая)
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