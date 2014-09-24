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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рязань - Мордовия
Рязань - Мордовия: обзор матча 24 сентября 2014
Рязань
24.09.2014, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Мордовия
7'
Н. Жданкин
42'
Р. Мухаметшин
90+2'
В. Васин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рязань - Мордовия
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
В. Васин
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:0!
Н. Жданкин
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
8
Саргис Авакян
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
9
Кирилл Воронщиков
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
6
Алексей Феколкин
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-2-3-2
16
Яковлев
15
Цховребов
63
Фомин
24
Грушин
25
Жданкин
25
Елисеев
8
Авакян
34
Данилин
7
Шахназаров
20
Гонежуков
9
Воронщиков
4-4-1
1
Коченков
24
Шитов
5
Васин
40
Перендиа
12
Божович
8
Бобер
88
Иванов
90
Данило
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Рязань
Мордовия
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
6
Алексей Феколкин
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
27
Сергей Правкин
ВР
87
Кирилл Зубков
ЦП
Главный тренер
Гарник Авалян
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
6
Алексей Феколкин
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
27
Сергей Правкин
ВР
87
Кирилл Зубков
ЦП
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Рязань - Мордовия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Олимпиец
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