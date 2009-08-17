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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Металлург Л
Cибирь - Металлург Л: обзор матча 17 августа 2009
Cибирь
17.08.2009, понедельник, 16:00
Россия. Первый дивизион, 25 тур
2 : 0
Завершен
Металлург Л
76'
А. Медведев
86'
Е. Зиновьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Металлург Л
ГОЛ! 2:0!
Е. Зиновьев
Замена
️️️️
М. Обозный
Замена
️️️️
В. Кренделев
Вторая желтая
А. Журавлев
ГОЛ! 1:0!
А. Медведев
Замена
️️️️
Н. Липаткин
Желтая карточка
А. Журавлев
Замена
️️️️
О. Алейник
Замена
️️️️
М. Панин
Желтая карточка
С. Емельянов
Замена
️️️️
М. Савенас
Желтая карточка
В. Фирсов
Замена
️️️️
Д. Бухряков
Желтая карточка
Н. Липаткин
Желтая карточка
А. Шуленин
19'
Желтая карточка
М. Обозный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
77
Мантас Савенас
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
0
Сергей Емельянов
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
11
Максим Обозный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
4-4-2
1
Чепчугов
2
Самойлов
4
Выходил
17
Бухряков
3
Молош
21
Липаткин
77
Савенас
9
Шуленин
52
Зиновьев
13
Медведев
10
Близнюк
3-2-3-1
0
Алексеев
78
Фирсов
2
Ивченко
9
Фомичев
45
Косенко
19
Журавлев
0
Емельянов
21
Панин
34
Алейник
11
Обозный
Остались в запасе
Cибирь
Металлург Л
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Cибирь - Металлург Л
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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