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Металлург Л - Спартак
Металлург Л - Спартак: обзор матча 13 июля 2010
Металлург Л
13.07.2010, вторник, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Спартак
53'
Алекс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Спартак
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
А. Ходырев
️️️️
Е. Макеев
Замена
К. Крузе
️️️️
С. Хрипунков
Замена
С. Захаров
️️️️
А. Подымов
Замена
А. Овчинников
️️️️
Д. Поярков
Желтая карточка
С. Хрипунков
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Алекс
Замена
П. Яковлев
️️️️
Веллитон
Травма
Веллитон
Замена
А. Козлов
️️️️
Р. Сабитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
23
Владимир Пешкин
ВР
19
Алексей Журавлев
(К)
ЛЗ
18
Илья Зиянгиров
ЦЗ
17
Михаил Юдин
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
91
Ярослав Давыдюк
ЛП
25
Денис Поярков
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
39
Сергей Хрипунков
ЦП
80
Сергей Долматов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Алекс
(К)
ЦП
34
Ренат Сабитов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
32
Никита Баженов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Металлург Л
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
20
Антон Жуков
ЦЗ
7
Сергей Захаров
ЦП
48
Александр Ролдугин
ЦП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
38
Кирилл Крузе
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
3-2-4-1
23
Пешкин
22
Рыбин
18
Зиянгиров
17
Юдин
19
Журавлев
45
Косенко
91
Давыдюк
16
Подымов
39
Хрипунков
25
Поярков
80
Долматов
4-4-2
30
Песьяков
34
Макеев
39
Штранцль
17
Сухи
18
Паршивлюк
34
Сабитов
21
Зотов
12
Алекс
8
Майдана
32
Баженов
11
Веллитон
25
Поярков
10
Овчинников
10
Овчинников
25
Поярков
16
Подымов
7
Захаров
7
Захаров
16
Подымов
39
Хрипунков
38
Крузе
38
Крузе
39
Хрипунков
34
Макеев
21
Ходырев
21
Ходырев
34
Макеев
34
Сабитов
7
Козлов
7
Козлов
34
Сабитов
11
Веллитон
91
Яковлев
91
Яковлев
11
Веллитон
Остались в запасе
Металлург Л
Спартак
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
20
Антон Жуков
ЦЗ
48
Александр Ролдугин
ЦП
Главный тренер
Сергей Машнин
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
20
Антон Жуков
ЦЗ
48
Александр Ролдугин
ЦП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Металлург Л - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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