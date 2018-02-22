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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Ницца
Локомотив - Ницца: обзор матча 22 февраля 2018
Локомотив
22.02.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Ницца
30'
И. Денисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ницца
90'
+3
Желтая карточка
М. Сарр
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Миранчук
84'
84'
Замена
И. Сако
️️️️
Ж. Мишель Сери
79'
Замена
А. Тамез
️️️️
А. Сен-Максимен
79'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
А. Плеа
Замена
Эдер
️️️️
Ари
64'
Желтая карточка
М. Фернандеш
45'
32'
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 1:0!
И. Денисов
30'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Фарфан
24'
Травма
Д. Фарфан
23'
Желтая карточка
И. Денисов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
10
Аллен Сен-Максимен
ЛП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
4-1-2-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
27
Денисов
8
Фарфан
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
39
Ари
4-4-2
44
Бенитес
13
Бюрнер
5
Сарр
4
Данте
15
Перро
25
Сиприен
14
Сери
33
Лис-Мелу
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
14
Плеа
59
Миранчук
23
Тарасов
23
Тарасов
59
Миранчук
8
Фарфан
18
Коломейцев
18
Коломейцев
8
Фарфан
39
Ари
24
Эдер
24
Эдер
39
Ари
14
Плеа
17
Макенго
17
Макенго
14
Плеа
14
Сери
13
Сако
13
Сако
14
Сери
10
Сен-Максимен
61
Тамез
61
Тамез
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Локомотив
Ницца
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Локомотив - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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