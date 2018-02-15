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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Локомотив
Ницца - Локомотив: обзор матча 15 февраля 2018
Ницца
15.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Локомотив
4'
М. Балотелли
28'
М. Балотелли (П)
45'
М. Фернандеш (П)
69'
М. Фернандеш
77'
М. Фернандеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Локомотив
Замена
Н. Менди
️️️️
В. Сиприен
82'
77'
ГОЛ! 2:3!
М. Фернандеш
Пас отдал
А. Миранчук
71'
Замена
Эдер
️️️️
Ари
Замена
А. Тамез
️️️️
А. Плеа
70'
69'
ГОЛ! 2:2!
М. Фернандеш
Красная карточка
Р. Коли
67'
Замена
П. Бюрнер
️️️️
Марлон
46'
46'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
А. Коломейцев
46'
Замена
М. Рыбус
️️️️
В. Денисов
45'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Фернандеш
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Балотелли
28'
27'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Сен-Максимен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Расин Коли
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
10
Аллен Сен-Максимен
ЛП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
4-4-2
44
Бенитес
13
Коли
4
Данте
6
Марлон
5
Сарр
10
Сен-Максимен
33
Лис-Мелу
14
Сери
25
Сиприен
14
Плеа
45
Балотелли
4-1-2-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
39
Пейчинович
29
Денисов
27
Денисов
99
Фернандеш
18
Коломейцев
21
Миранчук
59
Миранчук
39
Ари
6
Марлон
13
Бюрнер
13
Бюрнер
6
Марлон
14
Плеа
61
Тамез
61
Тамез
14
Плеа
25
Сиприен
6
Менди
6
Менди
25
Сиприен
29
Денисов
31
Рыбус
31
Рыбус
29
Денисов
18
Коломейцев
8
Фарфан
8
Фарфан
18
Коломейцев
39
Ари
24
Эдер
24
Эдер
39
Ари
Остались в запасе
Ницца
Локомотив
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Антон Коченков
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ницца - Локомотив
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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