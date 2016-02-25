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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Фенербахче
Локомотив - Фенербахче: обзор матча 25 февраля 2016
Локомотив
25.02.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Фенербахче
45'
А. Самедов
83'
М. Топал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Фенербахче
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Топал
Пас отдал
В. Шен
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
82'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Касаев
81'
79'
Замена
А. Потук
️️️️
Нани
74'
Замена
М. Кадлец
️️️️
О. Туфан
Замена
П. Шкулетич
️️️️
М. Фернандеш
73'
67'
Желтая карточка
Соуза
63'
Желтая карточка
О. Туфан
Желтая карточка
Т. Михалик
54'
Желтая карточка
А. Коломейцев
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
45'
44'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Г. Генюл
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Ндинга
13'
Травма
Д. Ндинга
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Соуза
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
15
Уйгар Зейбек
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
4
Дюрица
14
Чорлука
99
Фернандеш
11
Касаев
18
Коломейцев
88
Ндинга
19
Самедов
59
Миранчук
4-4-1-1
1
Фабиано
33
Али Калдырым
22
Алвеш
77
Генюл
24
Кьер
20
Шен
11
Туфан
5
Соуза
5
Топал
17
Нани
32
ван Перси
11
Касаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Касаев
88
Ндинга
17
Михалик
17
Михалик
88
Ндинга
99
Фернандеш
32
Шкулетич
32
Шкулетич
99
Фернандеш
11
Туфан
3
Кадлец
3
Кадлец
11
Туфан
77
Генюл
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
77
Генюл
17
Нани
4
Потук
4
Потук
17
Нани
Остались в запасе
Локомотив
Фенербахче
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
15
Уйгар Зейбек
ЦП
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Остались в запасе
15
Уйгар Зейбек
ЦП
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Локомотив - Фенербахче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Помощники судьи:
Мартин Балко (Словакия)
Томаш Сомолани (Словакия)
Дополнительные помощники:
Петер Кралович (Словакия)
Марио Влк (Словакия)
Резервный судья:
Томаш Мокош (Словакия)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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