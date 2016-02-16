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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Локомотив
Фенербахче - Локомотив: обзор матча 16 февраля 2016
Фенербахче
16.02.2016, вторник, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Локомотив
18'
Соуза
72'
Соуза
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Локомотив
Желтая карточка
М. Кадлец
90'
+1
86'
Желтая карточка
Т. Михалик
Замена
М. Кадлец
️️️️
Соуза
84'
80'
Замена
А. Миранчук
️️️️
П. Шкулетич
Замена
А. Потук
️️️️
В. Шен
78'
Замена
Фернандао
️️️️
Р. ван Перси
77'
75'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Майкон
74'
Травма
Майкон
ГОЛ! 2:0!
Соуза
Пас отдал
Д. Эркин
72'
62'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
45'
+1
Желтая карточка
Д. Тарасов
ГОЛ! 1:0!
Соуза
Пас отдал
Г. Генюл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
(К)
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
20
Волкан Шен
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
15
Уйгар Зейбек
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
4-4-1-1
1
Фабиано
88
Эркин
22
Алвеш
77
Генюл
24
Кьер
20
Шен
5
Соуза
11
Туфан
5
Топал
17
Нани
32
ван Перси
4-2-3-1
1
Гилерме
55
Янбаев
39
Пейчинович
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
99
Фернандеш
19
Самедов
88
Ндинга
11
Касаев
32
Шкулетич
5
Соуза
3
Кадлец
3
Кадлец
5
Соуза
20
Шен
4
Потук
4
Потук
20
Шен
32
ван Перси
9
Фернандао
9
Фернандао
32
ван Перси
Майкон
17
Михалик
17
Михалик
Майкон
32
Шкулетич
59
Миранчук
59
Миранчук
32
Шкулетич
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
Остались в запасе
Фенербахче
Локомотив
15
Уйгар Зейбек
ЦП
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
15
Уйгар Зейбек
ЦП
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Фенербахче - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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