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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Рубин
Краснодар-2 - Рубин: обзор матча 06 мая 2023
Краснодар-2
06.05.2023, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
87'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Рубин
87'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фамейе
Желтая карточка
В. Самко
86'
Замена
О. Ознобихин
️️️️
Д. Окоронкво
75'
72'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
М. Берснев
️️️️
К. Богданец
66'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Кучугура
65'
65'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
М. Апшацев
65'
Замена
Д. Митков
️️️️
М. Уридия
64'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
В. Ярлыков
57'
Замена
В. Самко
️️️️
А. Кокшаров
46'
45'
Желтая карточка
А. Грицаенко
9'
Желтая карточка
Д. Кабутов
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
46
Владимир Ярлыков
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
77
Никита Гетьман
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Олег Ознобихин
АП
90
Михаил Берснев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Агкацев
46
Ярлыков
28
Жилкин
4
Арутюнян
44
Исаенко
77
Гетьман
18
Ндука
10
Богданец
94
Кучугура
90
Кокшаров
20
Окоронкво
3-2-3-2
99
Дюпин
27
Грицаенко
14
Мартынович
2
Тесленко
70
Кабутов
71
Самошников
66
Дзагоев
6
Апшацев
21
Зотов
25
Уридия
7
Фамейе
10
Богданец
90
Берснев
90
Берснев
10
Богданец
90
Кокшаров
70
Самко
70
Самко
90
Кокшаров
20
Окоронкво
11
Ознобихин
11
Ознобихин
20
Окоронкво
94
Кучугура
20
Халназаров
20
Халназаров
94
Кучугура
66
Дзагоев
19
Иванов
19
Иванов
66
Дзагоев
6
Апшацев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
6
Апшацев
25
Уридия
45
Митков
45
Митков
25
Уридия
Остались в запасе
Краснодар-2
Рубин
11
Данил Карпов
ЦФ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
11
Данил Карпов
ЦФ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар-2 - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар-2
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Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Виталий Дорошенко (Краснодар)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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