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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - ФКСБ
Копенгаген - ФКСБ: обзор матча 06 декабря 2012
Копенгаген
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
ФКСБ
87'
И. Ветокеле
73'
Р. Русеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - ФКСБ
88'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
А. Попа
ГОЛ! 1:1!
И. Ветокеле
Пас отдал
Л. Якобсен
87'
85'
Замена
Л. Филип
️️️️
Р. Русеску
81'
Желтая карточка
Я. Латовлевич
78'
Желтая карточка
А. Бурчану
Замена
С. Сантин
️️️️
Р. Гисласон
73'
73'
ГОЛ! 0:1!
Р. Русеску
Пас отдал
А. Бурчану
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Клаудемир
65'
62'
Замена
Н. Мартинович
️️️️
С. Николич
51'
Желтая карточка
В. Кирикеш
49'
Вторая желтая
К. Тэнасе
32'
Желтая карточка
К. Тэнасе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
8
Михай Пинтилий
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Копенгаген
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
19
Новак Мартинович
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
4-1-3-2
41
Кристенсен
19
Бенгтссон
6
Сигурдссон
13
Стадсгаард
2
Якобсен
27
Делэни
31
Кристенсен
6
Клаудемир
19
Гисласон
14
Корнелиус
14
Йоргенсен
3-1-3-3
16
Тэтэрушану
24
Гардош
14
Латовлевич
21
Кирикеш
55
Бурчану
8
Пинтилий
77
Попа
20
Тэнасе
24
Русеску
27
Кипчиу
90
Николич
6
Клаудемир
25
Ветокеле
25
Ветокеле
6
Клаудемир
19
Гисласон
70
Сантин
70
Сантин
19
Гисласон
90
Николич
19
Мартинович
19
Мартинович
90
Николич
24
Русеску
8
Филип
8
Филип
24
Русеску
77
Попа
28
Препелицэ
28
Препелицэ
77
Попа
Остались в запасе
Копенгаген
ФКСБ
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
33
Рэзван Станка
ВР
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
Остались в запасе
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
33
Рэзван Станка
ВР
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Копенгаген - ФКСБ
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Паркен
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