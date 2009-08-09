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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Чита
Металлург Л - Чита: обзор матча 09 августа 2009
Металлург Л
09.08.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 24 тур
0 : 1
Завершен
Чита
26'
И. Нагибин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Чита
Замена
️️️️
И. Смольников
Желтая карточка
В. Булатенко
Вторая желтая
А. Агрофенин
Желтая карточка
Е. Городов
Желтая карточка
С. Нюхалов
Замена
️️️️
И. Нагибин
Замена
️️️️
М. Костин
Замена
️️️️
М. Панин
Замена
️️️️
Г. Гармашов
Замена
️️️️
А. Середа
Желтая карточка
А. Утицких
Замена
️️️️
Р. Беляев
Замена
️️️️
М. Обозный
Желтая карточка
В. Кренделев
Желтая карточка
И. Смольников
ГОЛ! 0:1!
И. Нагибин
Желтая карточка
А. Агрофенин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
13
Андрей Утицких
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
21
Максим Панин
ЦП
10
Михаил Костин
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
11
Максим Обозный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Чита
1
Евгений Городов
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
15
Сергей Нюхалов
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
91
Георгий Гармашов
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
3-2-2-2
0
Алексеев
2
Ивченко
13
Утицких
9
Фомичев
2
Кренделев
45
Косенко
21
Панин
10
Костин
11
Обозный
20
Середа
3-2-3-1
1
Городов
13
Подпругин
26
Беличенко
30
Агрофенин
8
Смольников
15
Нюхалов
91
Гармашов
10
Булатенко
9
Нагибин
7
Беляев
Остались в запасе
Металлург Л
Чита
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Металлург Л - Чита
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Металлург
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