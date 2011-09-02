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Фарерские острова - Италия
Фарерские острова - Италия: обзор матча 02 сентября 2011
Фарерские острова
02.09.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 9 тур
0 : 1
Завершен
Италия
11'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Италия
Замена
К. Моуритсен
️️️️
П. Юстинуссен
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Кассано
Замена
А. Даниэльсон
️️️️
С. Ольсен
Замена
А. Аквилани
️️️️
Т. Мотта
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
С. Ольсен
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Кассано
Пас отдал
Р. Монтоливо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
6
Суни Ольсен
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Тиаго Мотта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
10
Антонио Кассано
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Фарерские острова
16
Мейнхардт Йенсен
ВР
0
Атли Даниэльсон
ЦП
8
Симун Самуэльсен
ЦП
14
Боги Локин
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
9
Марио Балотелли
ЦФ
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-2-3-1-1
0
Давидсен
15
Балдвинссон
4
Грегерсен
2
Наес
13
Юстинуссен
6
Ольсен
10
Хольст
7
Беньяминсен
14
Эдмундссон
11
Элттор
3-5-2
1
Буффон
3
Кьеллини
13
Раноккия
4
Кришито
0
Маджо
18
Монтоливо
10
Мотта
16
Де Росси
21
Пирло
22
Росси
10
Кассано
6
Ольсен
0
Даниэльсон
0
Даниэльсон
6
Ольсен
13
Юстинуссен
12
Моуритсен
12
Моуритсен
13
Юстинуссен
6
Ольсен
8
Самуэльсен
8
Самуэльсен
6
Ольсен
10
Мотта
14
Аквилани
14
Аквилани
10
Мотта
10
Кассано
9
Балотелли
9
Балотелли
10
Кассано
22
Росси
7
Паццини
7
Паццини
22
Росси
Остались в запасе
Фарерские острова
Италия
14
Боги Локин
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
16
Мейнхардт Йенсен
ВР
Главный тренер
Брайн Керр
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
14
Боги Локин
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
16
Мейнхардт Йенсен
ВР
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Брайн Керр
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Фарерские острова - Италия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
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Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
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Италия
3 : 1
05.10.2026
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Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
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Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
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Информация о матче
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