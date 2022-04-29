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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ессентуки - Ротор-2
Ессентуки - Ротор-2: обзор матча 29 апреля 2022
Ессентуки
29.04.2022, пятница, 14:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 28 тур
0 : 2
Завершен
Ротор-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ессентуки - Ротор-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 26 тур
Ессентуки
0 : 3
29.04.2023
Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
Ротор
3 : 0
22.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Ессентуки
0 : 3
14.04.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Форте
14 : 0
08.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
Ессентуки
0 : 3
31.03.2023
Машук-КМВ
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Шумбрат
0 : 0
10.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Информация о матче
Стадион:
Ессентуки-Арена
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Ессентуки
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