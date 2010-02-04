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Расписание матчей
Эльфсборг - ЦСКА
Эльфсборг - ЦСКА: обзор матча 04 февраля 2010
Эльфсборг
04.02.2010, четверг, 19:00
Copa del Sol, группа B, 1 тур
2 : 3
Завершен
ЦСКА
19'
К. Хонда
38'
Гильерме
81'
Й. Карлссон (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльфсборг - ЦСКА
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Й. Карлссон
Замена
️️️️
Д. Нордмарк
Замена
А. Заболотный
️️️️
К. Хонда
Замена
Секу
️️️️
М. Гонсалес
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Березуцкий
Замена
Т. Нецид
️️️️
Гильерме
Замена
П. Мамаев
️️️️
М. Красич
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Д. Шемберас
ГОЛ! 0:2!
Гильерме
Пас отдал
М. Красич
Желтая карточка
М. Андерссон
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Хонда
Пас отдал
М. Красич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
30
Йоким Вульф
ВР
2
Матиас Флорен
ЛЗ
4
Йохан Карлссон
ЦЗ
5
Мартин Андерссон
(К)
ЦЗ
13
Андерс Викстрем
ПЗ
10
Мартин Эрикссон
ЛП
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
14
Джеймс Кин
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
11
Эмир Байрами
ПП
11
Амаду Яво
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ЦСКА
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-5-1
30
Вульф
2
Флорен
4
Карлссон
5
Андерссон
13
Викстрем
10
Эрикссон
16
Нордмарк
14
Кин
8
Свенссон
11
Байрами
11
Яво
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
5
Шемберас
17
Красич
3
Хонда
20
Алдонин
11
Гонсалес
17
Гильерме
6
Березуцкий
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Березуцкий
5
Шемберас
25
Рахимич
25
Рахимич
5
Шемберас
17
Красич
10
Мамаев
10
Мамаев
17
Красич
11
Гонсалес
26
Секу
26
Секу
11
Гонсалес
17
Гильерме
15
Нецид
15
Нецид
17
Гильерме
3
Хонда
91
Заболотный
91
Заболотный
3
Хонда
Остались в запасе
Эльфсборг
ЦСКА
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Эльфсборг - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
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06.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
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01.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
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