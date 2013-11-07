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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эсбьерг - Эльфсборг
Эсбьерг - Эльфсборг: обзор матча 07 ноября 2013
Эсбьерг
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 0
Завершен
Эльфсборг
71'
М. ван Бурен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Эльфсборг
Замена
Й. Бертель-Аску
️️️️
М. Бергвольд
88'
77'
Замена
Й. Йоргенсен
️️️️
М. Роден
Желтая карточка
Й. Кнудсен
74'
ГОЛ! 1:0!
М. ван Бурен
Пас отдал
П. Анкерсен
71'
65'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
А. Лундквист
Замена
П. Диуф
️️️️
М. Бакенга
62'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
Х. Андреасен
50'
46'
Замена
С. Ишизаки
️️️️
Л. Нильссон
42'
Желтая карточка
А. Кларстрем
30'
Желтая карточка
М. Бекманн
22'
Желтая карточка
А. Свенссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
1
Фредерик Реннов
ВР
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
10
Эмиль Люнг
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Эльфсборг
1
Кевин Эллегаард
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
6
Йон Юнссон
ЦЗ
15
Андреас Кларстрем
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Андерс Свенссон
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
9
Лассе Нильссон
ЦФ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Эсбьерг
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
33
Йенс Бертель-Аску
ЦЗ
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
21
Джерри Лусена
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Эльфсборг
30
Аббас Хассан
ВР
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
19
Симон Хедлунд
ЦП
24
Стефан Ишизаки
ЦП
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
4-1-3-2
1
Реннов
4
Дробо-Ампем
2
Анкерсен
4
Хансен
3
Кнудсен
8
Андерсен
5
Бергвольд
9
Анкерсен
20
Андреасен
90
Бакенга
10
Люнг
3-2-2-1-2
1
Эллегаард
6
Юнссон
15
Кларстрем
13
Ларссон
11
Мобак
21
Лундквист
8
Свенссон
7
Роден
7
Классон
26
Бекманн
9
Нильссон
5
Бергвольд
33
Бертель-Аску
33
Бертель-Аску
5
Бергвольд
20
Андреасен
10
ван Бурен
10
ван Бурен
20
Андреасен
90
Бакенга
30
Диуф
30
Диуф
90
Бакенга
21
Лундквист
19
Хедлунд
19
Хедлунд
21
Лундквист
9
Нильссон
24
Ишизаки
24
Ишизаки
9
Нильссон
7
Роден
11
Йоргенсен
11
Йоргенсен
7
Роден
Остались в запасе
Эсбьерг
Эльфсборг
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
94
Каспер Нильсен
ЦФ
21
Джерри Лусена
ЦП
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
30
Аббас Хассан
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Остались в запасе
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
94
Каспер Нильсен
ЦФ
21
Джерри Лусена
ЦП
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
Остались в запасе
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
30
Аббас Хассан
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Статистика матча Эсбьерг - Эльфсборг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Блю Вотер Арена
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