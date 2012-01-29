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Расписание матчей
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея - Замбия
Экваториальная Гвинея - Замбия: обзор матча 29 января 2012
Экваториальная Гвинея
29.01.2012, воскресенье, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Замбия
67'
Ф. Катонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экваториальная Гвинея - Замбия
Замена
Х. Ниамбе Муленга
️️️️
Р. Калаба
Замена
Р. де ла Круз
️️️️
Б. Мамаду Конате
Замена
Д. Чаманга
️️️️
Э. Маюка
Замена
В. Эллонг
️️️️
И. Боладо
Замена
Ф. Касонде
️️️️
А. Чанса
ГОЛ! 0:1!
Ф. Катонго
Замена
Р. Фабиани
️️️️
Т. Фиджеу-Таземета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
1
Данило
ВР
23
Колин
ЦЗ
0
Фуссени Камиссоко
ЦЗ
3
Эвуй
ЦЗ
4
Руи
ЦЗ
20
Даниэль Экедо
ЦП
14
Бен Мамаду Конате
ЦП
6
Жувенал Эджого
ЦП
12
Тьерри Фиджеу-Таземета
ЦФ
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Жилсон Пауло
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
5
Хичани Химонде
ЦЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
8
Асаак Чанса
ЦП
19
Натан Синкала
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
11
Кристофер Катонго
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Экваториальная Гвинея
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
3
Кили
ЦЗ
17
Нарцисс Эканга
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
7
Ролан де ла Круз
ЦП
9
Рауль Фабиани
ЦФ
Замбия
22
Джошуа Титима
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
12
Эванс Кангва
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
4-3-3
1
Данило
23
Колин
3
Эвуй
4
Руи
0
Камиссоко
20
Экедо
14
Конате
6
Эджого
7
Боладо
11
Бальбоа
12
Фиджеу-Таземета
3-2-3-2
16
Мвине
17
Калаба
13
Сунзу
6
Нкаусу
4
Мусонда
5
Химонде
3
Лунгу
19
Синкала
8
Чанса
11
Катонго
20
Маюка
7
Боладо
18
Эллонг
18
Эллонг
7
Боладо
14
Конате
7
де ла Круз
7
де ла Круз
14
Конате
12
Фиджеу-Таземета
9
Фабиани
9
Фабиани
12
Фиджеу-Таземета
17
Калаба
23
Муленга
23
Муленга
17
Калаба
8
Чанса
2
Касонде
2
Касонде
8
Чанса
20
Маюка
12
Чаманга
12
Чаманга
20
Маюка
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Замбия
17
Нарцисс Эканга
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
3
Кили
ЦЗ
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
Главный тренер
Жилсон Пауло
21
Жонас Сакуваа
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
12
Эванс Кангва
ЦФ
22
Джошуа Титима
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
17
Нарцисс Эканга
ЦП
16
Жан-Максим Ндонго
ЦП
3
Кили
ЦЗ
21
Ашилле Пенси
ВР
22
Фелипе Овоно
ВР
Остались в запасе
21
Жонас Сакуваа
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
12
Эванс Кангва
ЦФ
22
Джошуа Титима
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
15
Кампамба Чинту
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
Главный тренер
Жилсон Пауло
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Замбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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