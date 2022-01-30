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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Экваториальная Гвинея
Сенегал - Экваториальная Гвинея: обзор матча 30 января 2022
Сенегал
30.01.2022, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Экваториальная Гвинея
28'
Ф. Дьедиу
68'
Ш. Куяте
79'
И. Сарр
57'
Я. Буйла
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Экваториальная Гвинея
85'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
Х. Мачин
81'
Замена
П. Оба Асу
️️️️
Э. Нсуе
ГОЛ! 3:1!
И. Сарр
Пас отдал
С. Сисс
79'
72'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
П. Ганет
ГОЛ! 2:1!
Ш. Куяте
68'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
П. Гуйе
65'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Ф. Дьедиу
65'
Замена
И. Сарр
️️️️
Б. Диа
58'
57'
ГОЛ! 1:1!
Я. Буйла
Пас отдал
П. Ганет
36'
Желтая карточка
Х. Мачин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
С. Мане
28'
Желтая карточка
П. Гуйе
18'
Желтая карточка
С. Сисс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
2
Салиу Сисс
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
26
Пап Гуйе
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Булайе Диа
ЦФ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
17
Хосете Миранда
ЛВ
22
Пабло Ганет
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
8
Янник Буйла
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
25
Мамаду Лум
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Бальде Кейта
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
Экваториальная Гвинея
12
Мариано Мба
ВР
23
Луис Месегер
ЛЗ
5
Косме
ЛЗ
4
Федерико Бикоро
ЦП
4
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
27
Педро Оба Асу
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Менди
2
Сисс
3
Кулибали
22
Диалло
0
Сарр
26
Гуйе
5
Гуйе
6
Менди
10
Мане
19
Дьедиу
9
Диа
4-3-1-2
1
Овоно
21
Ороско
15
Акапо
16
Коко
11
Ндонг
22
Ганет
7
Мачин
8
Буйла
17
Миранда
10
Нсуе
6
Сальвадор
26
Гуйе
8
Куяте
8
Куяте
26
Гуйе
9
Диа
18
Сарр
18
Сарр
9
Диа
19
Дьедиу
29
Дьенг
29
Дьенг
19
Дьедиу
22
Ганет
4
Бикоро
4
Бикоро
22
Ганет
7
Мачин
4
Бальбоа
4
Бальбоа
7
Мачин
10
Нсуе
27
Асу
27
Асу
10
Нсуе
Остались в запасе
Сенегал
Экваториальная Гвинея
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Мамаду Лум
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
12
Мариано Мба
ВР
23
Луис Месегер
ЛЗ
5
Косме
ЛЗ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Мамаду Лум
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
20
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
12
Мариано Мба
ВР
23
Луис Месегер
ЛЗ
5
Косме
ЛЗ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Хуан Миша
Статистика матча Сенегал - Экваториальная Гвинея
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
Где смотреть матч:
Okko
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