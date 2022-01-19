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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Судан
Египет - Судан: обзор матча 19 января 2022
Египет
19.01.2022, среда, 22:00
Кубок африканских наций, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Судан
35'
М. Абдельмонем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Египет - Судан
Замена
М. Хамди
️️️️
М. Мохамед
85'
Замена
Х. Фатхи
️️️️
А. Сулейя
84'
Желтая карточка
М. Абдельмонем
83'
70'
Замена
Ш. Омар
️️️️
А. Омер
Замена
Трезеге
️️️️
О. Мармуш
66'
Замена
Зизо
️️️️
А. Саид
57'
46'
Замена
Я. Хамед
️️️️
М. Хасун
46'
Замена
Г. Аббас Омер
️️️️
М. Аль-Рашид
46'
Замена
А. Абу-Эшрейн
️️️️
М. Мустафа
ГОЛ! 1:0!
М. Абдельмонем
Пас отдал
А. Саид
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
12
Айман Ашраф
ЛЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
0
Амр Сулейя
ЦП
19
Абдаллах Саид
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Судан
23
Мохамед Мустафа
ВР
17
Мазин Мохамедейн
ЛЗ
3
Эльсадиг Хассан
ЦЗ
6
Мустафа Каршом
ЦЗ
12
Мустафа Эльфадни
ПЗ
8
Мохамед Хасун
ЛВ
14
Мохамед Аль-Рашид
ОП
8
Абдельразиг Омер
ЦП
19
Дхия Махджуб Муса
ПВ
10
Мохамед Абдельрахман
ЦФ
5
Валиелдин Хидир
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Египет
24
Махмуд Гад
ВР
1
Габаски
ВР
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
27
Марван Дауд
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Эмам Ашур
ЦП
25
Зизо
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
14
Хамди Фатхи
ЦП
19
Марван Хамди
ЦФ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
Судан
16
Ишаг Адам
ВР
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
7
Мохамед Амин
ЛЗ
4
Амгад Исмаил Ахмед
ЦЗ
22
Аль-Гозоли Нух
ЛП
20
Сулиман Закария
ОП
11
Гомаа Аббас Омер
ПП
18
Шариф Омар
ПВ
23
Ясин Хамед
ЦФ
4-3-1-2
1
Эль-Шенави
12
Ашраф
6
Хегази
6
Абдельмонем
4
Камаль
17
Эль-Ненни
0
Сулейя
19
Саид
10
Салах
22
Мармуш
11
Мохамед
4-1-1-2-2
23
Мустафа
12
Эльфадни
3
Хассан
6
Каршом
17
Мохамедейн
14
Аль-Рашид
8
Омер
19
Муса
8
Хасун
5
Хидир
10
Абдельрахман
19
Саид
25
Зизо
25
Зизо
19
Саид
0
Сулейя
14
Фатхи
14
Фатхи
0
Сулейя
22
Мармуш
7
Трезеге
7
Трезеге
22
Мармуш
11
Мохамед
19
Хамди
19
Хамди
11
Мохамед
8
Омер
18
Омар
18
Омар
8
Омер
14
Аль-Рашид
11
Аббас Омер
11
Аббас Омер
14
Аль-Рашид
23
Мустафа
1
Абу-Эшрейн
1
Абу-Эшрейн
23
Мустафа
8
Хасун
23
Хамед
23
Хамед
8
Хасун
Остались в запасе
Египет
Судан
24
Махмуд Гад
ВР
1
Габаски
ВР
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
27
Марван Дауд
ЦЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
9
Мохамед Шериф
ЦФ
20
Сулиман Закария
ОП
22
Аль-Гозоли Нух
ЛП
7
Мохамед Амин
ЛЗ
4
Амгад Исмаил Ахмед
ЦЗ
16
Ишаг Адам
ВР
Главный тренер
Юбер Велю
Остались в запасе
24
Махмуд Гад
ВР
1
Габаски
ВР
20
Махмуд Алаа
ЦЗ
27
Марван Дауд
ЦЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
9
Мохамед Шериф
ЦФ
Остались в запасе
20
Сулиман Закария
ОП
22
Аль-Гозоли Нух
ЛП
7
Мохамед Амин
ЛЗ
4
Амгад Исмаил Ахмед
ЦЗ
16
Ишаг Адам
ВР
Главный тренер
Юбер Велю
Статистика матча Египет - Судан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Информация о матче
Главный судья:
Джошуа Бондо
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
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