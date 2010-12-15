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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Шериф
Динамо К - Шериф: обзор матча 15 декабря 2010
Динамо К
15.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
Шериф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шериф
+3
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
В. Волков
+3
Травма
В. Волков
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Милевский
Замена
Б. Николич
️️️️
А. Дьеду
Замена
С. Георгиев
️️️️
Ф. Нелсон
Замена
А. Несмачный
️️️️
Бетао
Желтая карточка
Джимми
Желтая карточка
А. Милевский
Желтая карточка
Е. Хачериди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
17
Тарас Михалик
ЦП
7
Андрей Шевченко
АП
26
Роман Еременко
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
30
Надсон
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
30
Владимир Бранкович
ЛП
3
Владимир Волков
ЛП
22
Фред Нелсон
ОП
44
Милош Адамович
АП
21
Александр Ерохин
АП
21
Андре Дьеду
ПП
18
Джимми
ЦФ
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Шериф
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Вадим Костандаки
ЦП
20
Бачо Николич
ЦП
91
Сергей Георгиев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шовковский
3
Попов
44
Алмейда
34
Хачериди
3
Бетао
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
17
Михалик
26
Еременко
7
Шевченко
0
Милевский
3-1-3-2-1
1
Стажила
14
Балима
19
Самарджич
30
Надсон
22
Нелсон
21
Дьеду
30
Бранкович
3
Волков
44
Адамович
21
Ерохин
18
Джимми
3
Бетао
5
Несмачный
5
Несмачный
3
Бетао
0
Милевский
10
Зозуля
10
Зозуля
0
Милевский
21
Дьеду
20
Николич
20
Николич
21
Дьеду
22
Нелсон
91
Георгиев
91
Георгиев
22
Нелсон
3
Волков
9
Гаурачс
9
Гаурачс
3
Волков
Остались в запасе
Динамо К
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
18
Факундо Бертольо
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
4
Вадим Костандаки
ЦП
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
18
Факундо Бертольо
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
4
Вадим Костандаки
ЦП
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лужный
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Статистика матча Динамо К - Шериф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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