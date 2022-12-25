Андрей Сосницкий
Тренер
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Сосницкий
|Команда
|Кубань
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|2 ноября 1962
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Сосницкий
|Команда
|Кубань
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|2 ноября 1962
|Дата
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Кубань
|1 : 2
|Рубин
|Россия. Первая лига, 21 тур
|13.03.2023
|Алания
|1 : 1
|Кубань
|Россия. Первая лига, 22 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кубань
|14
|0
|1
|13
|Дата
|Матч
|06.03.2023
|Кубань
|1 : 2
|Рубин
|13.03.2023
|Алания
|1 : 1
|Кубань
|19.03.2023
|Кубань
|0 : 0
|Велес
|26.03.2023
|Волгарь
|0 : 0
|Кубань
|02.04.2023
|Кубань
|0 : 0
|Шинник
|08.04.2023
|Арсенал
|0 : 0
|Кубань
|15.04.2023
|Кубань
|0 : 0
|СКА-Хабаровск
|22.04.2023
|Краснодар-2
|0 : 0
|Кубань
|29.04.2023
|Кубань
|0 : 0
|Акрон
|06.05.2023
|Балтика
|0 : 0
|Кубань
|13.05.2023
|Кубань
|0 : 0
|Динамо Мх
|20.05.2023
|Родина
|0 : 0
|Кубань
|27.05.2023
|Кубань
|0 : 0
|Енисей
|03.06.2023
|Уфа
|0 : 0
|Кубань