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    Андрей Сосницкий - статистика

    Тренер
    Имя Андрей
    Фамилия Сосницкий
    Команда Кубань
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 2 ноября 1962
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Кубань 3 : 2 Велес Россия. Первая лига, 23 тур
    26.03.2023 Волгарь 1 : 1 Кубань Россия. Первая лига, 24 тур
    02.04.2023 Кубань 2 : 0 Шинник Россия. Первая лига, 25 тур
    08.04.2023 Арсенал 1 : 2 Кубань Россия. Первая лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кубань 14 3 1 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.03.2023 Кубань 1 : 2 Рубин
    13.03.2023 Алания 1 : 1 Кубань
    19.03.2023 Кубань 3 : 2 Велес
    26.03.2023 Волгарь 1 : 1 Кубань
    02.04.2023 Кубань 2 : 0 Шинник
    08.04.2023 Арсенал 1 : 2 Кубань
    15.04.2023 Кубань 0 : 0 СКА-Хабаровск
    22.04.2023 Краснодар-2 0 : 0 Кубань
    29.04.2023 Кубань 0 : 0 Акрон
    06.05.2023 Балтика 0 : 0 Кубань
    13.05.2023 Кубань 0 : 0 Динамо Мх
    20.05.2023 Родина 0 : 0 Кубань
    27.05.2023 Кубань 0 : 0 Енисей
    03.06.2023 Уфа 0 : 0 Кубань
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