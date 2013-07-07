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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо К - Спартак
Динамо К - Спартак: обзор матча 07 июля 2013
Динамо К
07.07.2013, воскресенье, 21:30
Турнир четырех
2 : 1
Завершен
Спартак
15'
Д. Ленс
61'
О. Гусев
90+2'
Х. Мануэль Инсаурральде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Спартак
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Х. Мануэль Инсаурральде
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
В. Буяльский
️️️️
М. Велозу
90'
71'
Желтая карточка
Т. Коста
63'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Д. Мбокани
62'
ГОЛ! 2:0!
О. Гусев
Пас отдал
Е. Селин
61'
58'
Замена
Х. Мануэль Инсаурральде
️️️️
С. Брызгалов
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Аруна
54'
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
46'
Замена
Дуду
️️️️
Д. Ленс
46'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Д. Гармаш
46'
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Билялетдинов
45'
Желтая карточка
С. Боккетти
35'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Д. Силва
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
92
Дуду
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-2-3-1
1
Шовковский
33
Селин
21
Вида
34
Хачериди
21
Данило Силва
25
Аруна
44
Велозу
17
Ленс
19
Гармаш
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-1-2-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
92
Брызгалов
16
Боккетти
23
Комбаров
8
Коста
14
Билялетдинов
88
Глушаков
91
Яковлев
14
Хурадо
14
Мовсисян
19
Гармаш
5
Вукоевич
5
Вукоевич
19
Гармаш
25
Аруна
19
Кранчар
19
Кранчар
25
Аруна
44
Велозу
29
Буяльский
29
Буяльский
44
Велозу
7
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
7
Ярмоленко
17
Ленс
92
Дуду
92
Дуду
17
Ленс
70
Мбокани
14
Мехмеди
14
Мехмеди
70
Мбокани
14
Билялетдинов
57
Кротов
57
Кротов
14
Билялетдинов
92
Брызгалов
2
Инсаурральде
2
Инсаурральде
92
Брызгалов
14
Мовсисян
10
Эменике
10
Эменике
14
Мовсисян
Остались в запасе
Динамо К
Спартак
35
Максим Коваль
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо К - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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