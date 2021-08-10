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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Динамо Загреб
Легия - Динамо Загреб: обзор матча 10 августа 2021
Легия
10.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Загреб
20'
Б. Франьич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Легия - Динамо Загреб
90'
+4
Желтая карточка
А. Гояк
Желтая карточка
Й. Юранович
88'
77'
Желтая карточка
Й. Мишич
77'
Замена
А. Гояк
️️️️
Л. Майер
76'
Желтая карточка
М. Оршич
Желтая карточка
Жозуэ
72'
Замена
Э. Мучи
️️️️
Р. Лопеш
71'
64'
Замена
Л. Менало
️️️️
Л. Иванушец
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Эмрели
56'
46'
Замена
Ф. Мубандже
️️️️
К. Якич
Замена
Жозуэ
️️️️
А. Мартинш
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Перич
Желтая карточка
Б. Слиш
28'
Желтая карточка
М. Ветеска
28'
25'
Замена
Д. Перич
️️️️
Р. Лауритсен
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Франьич
Пас отдал
Л. Иванушец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
99
Бартош Слиш
ЦП
24
Матеуш Ветеска
ЦФ
14
Майк Навроцки
ЦФ
28
Андре Мартинш
ЦФ
82
Лукиньяс
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Легия
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
10
Жозуэ
АП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
3
Матеуш Холовня
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
29
Франсуа Мубандже
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
3-1-5
1
Боруц
37
Младенович
55
Енджейчик
18
Юранович
99
Слиш
28
Мартинш
11
Эмрели
21
Лопеш
82
Лукиньяс
14
Навроцки
3-2-2-2-1
25
Ливакович
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
4
Франьич
18
Якич
14
Майер
27
Мишич
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
28
Мартинш
10
Жозуэ
10
Жозуэ
28
Мартинш
11
Эмрели
17
Пекхарт
17
Пекхарт
11
Эмрели
21
Лопеш
7
Мучи
7
Мучи
21
Лопеш
5
Лауритсен
55
Перич
55
Перич
5
Лауритсен
14
Майер
14
Гояк
14
Гояк
14
Майер
18
Якич
29
Мубандже
29
Мубандже
18
Якич
17
Иванушец
17
Менало
17
Менало
17
Иванушец
Остались в запасе
Легия
Динамо Загреб
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
3
Матеуш Холовня
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
5
Марко Булат
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
3
Матеуш Холовня
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
5
Марко Булат
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Легия - Динамо Загреб
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
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Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
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Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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