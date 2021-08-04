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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Легия
Динамо Загреб - Легия: обзор матча 04 августа 2021
Динамо Загреб
04.08.2021, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Легия
60'
Б. Петкович
82'
Э. Мучи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Загреб - Легия
Замена
Л. Менало
️️️️
М. Оршич
85'
Замена
М. Булат
️️️️
Й. Мишич
85'
82'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мучи
75'
Замена
Э. Мучи
️️️️
Р. Лопеш
75'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Эмрели
72'
Желтая карточка
А. Мартинш
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Л. Майер
64'
ГОЛ! 1:0!
Б. Петкович
Пас отдал
Л. Иванушец
60'
44'
Желтая карточка
А. Енджейчик
Желтая карточка
К. Якич
27'
8'
Желтая карточка
Б. Слиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
99
Бартош Слиш
ЦП
14
Майк Навроцки
ЦФ
28
Андре Мартинш
ЦФ
82
Лукиньяс
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
24
Матеуш Ветеска
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
29
Франсуа Мубандже
ЦФ
29
Яков-Антон Василь
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Легия
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
10
Жозуэ
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
3
Матеуш Холовня
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Ливакович
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
33
Ристовски
4
Франьич
18
Якич
14
Майер
27
Мишич
99
Оршич
17
Иванушец
9
Петкович
3-1-5
1
Боруц
18
Юранович
55
Енджейчик
37
Младенович
99
Слиш
28
Мартинш
24
Ветеска
21
Лопеш
11
Эмрели
82
Лукиньяс
27
Мишич
5
Булат
5
Булат
27
Мишич
14
Майер
10
Кастрати
10
Кастрати
14
Майер
99
Оршич
17
Менало
17
Менало
99
Оршич
11
Эмрели
17
Пекхарт
17
Пекхарт
11
Эмрели
21
Лопеш
7
Мучи
7
Мучи
21
Лопеш
Остались в запасе
Динамо Загреб
Легия
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
14
Амер Гояк
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
29
Франсуа Мубандже
ЦФ
29
Яков-Антон Василь
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
10
Жозуэ
АП
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
3
Матеуш Холовня
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
14
Амер Гояк
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
29
Франсуа Мубандже
ЦФ
29
Яков-Антон Василь
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
10
Жозуэ
АП
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
3
Матеуш Холовня
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Динамо Загреб - Легия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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