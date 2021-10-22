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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Александрия
Десна - Александрия: обзор матча 22 октября 2021
Десна
22.10.2021, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
35'
Д. Безбородько
28'
М. Третьяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Александрия
Желтая карточка
Е. Цымбалюк
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Будковский
85'
82'
Желтая карточка
Д. Устименко
Замена
Ф. Будковский
️️️️
В. Юрченко
74'
67'
Замена
Т. Стецков
️️️️
И. Кирюханцев
67'
Замена
Д. Устименко
️️️️
C. Spinelli
58'
Замена
А. Демченко
️️️️
К. Дрышлюк
42'
Желтая карточка
И. Калюжный
ГОЛ! 1:1!
Д. Безбородько
Пас отдал
Е. Картушов
35'
33'
Желтая карточка
А. Цуриков
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Третьяков
Пас отдал
И. Калюжный
13'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
72
Igor Litovka
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
33
Евгений Селин
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Десна
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
1-5-1-3
72
50
Болбат
44
Цымбалюк
11
Картушов
45
Калитвинцев
8
9
80
Юрченко
33
21
Безбородько
33
Селин
3-2-1-5
70
Кирюханцев
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Бабогло
25
75
Третьяков
8
Дрышлюк
31
Билык
5
Калюжный
37
Рыбалка
77
80
Юрченко
28
Будковский
28
Будковский
80
Юрченко
70
Кирюханцев
55
Стецков
55
Стецков
70
Кирюханцев
8
Дрышлюк
7
Демченко
7
Демченко
8
Дрышлюк
77
9
Устименко
9
Устименко
77
Остались в запасе
Десна
Александрия
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
16
Yevgen Belich
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Десна - Александрия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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