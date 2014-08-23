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Расписание матчей
Украина. Кубок
Десна - Днепр
Десна - Днепр: обзор матча 23 августа 2014
Десна
23.08.2014, суббота, 18:00
Украина. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Десна - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
Новости команд
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Десна
Днепр
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
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