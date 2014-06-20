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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Италия - Коста-Рика
Италия - Коста-Рика: обзор матча 20 июня 2014
Италия
20.06.2014, пятница, 20:00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Коста-Рика
44'
Б. Руис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Коста-Рика
80'
Замена
Р. Бренес
️️️️
Б. Руис
74'
Замена
М. Уренья
️️️️
Х. Кэмпбелл
71'
Желтая карточка
Х. Мигель Куберо
Замена
А. Черчи
️️️️
К. Маркизио
70'
Желтая карточка
М. Балотелли
69'
67'
Замена
Х. Мигель Куберо
️️️️
Е. Техеда
Замена
Л. Инсинье
️️️️
А. Кандрева
56'
Замена
А. Кассано
️️️️
Т. Мотта
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Б. Руис
Пас отдал
Ж. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
13
Маттео Дармиан
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Клаудио Маркизио
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
10
Тиаго Мотта
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
3
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Кристиан Боланьос
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
17
Ельцин Техеда
ПП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
20
Габриэль Палетта
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
14
Альберто Аквилани
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Алессио Черчи
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Коста-Рика
23
Даниэль Камбронеро
ВР
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
8
Дэйв Майри
ЦЗ
19
Рой Миллер
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
22
Хосе Мигель Куберо
АП
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
4-1-4-1
1
Буффон
13
Дармиан
3
Кьеллини
15
Барцальи
7
Абате
16
Де Росси
8
Маркизио
10
Мотта
21
Пирло
6
Кандрева
9
Балотелли
3-2-3-2
1
Навас
6
Дуарте
3
Гонсалес
4
Уманья
16
Гамбоа
15
Диас
17
Техеда
5
Боргес
7
Боланьос
10
Руис
12
Кэмпбелл
6
Кандрева
10
Инсинье
10
Инсинье
6
Кандрева
8
Маркизио
11
Черчи
11
Черчи
8
Маркизио
10
Мотта
10
Кассано
10
Кассано
10
Мотта
17
Техеда
22
Куберо
22
Куберо
17
Техеда
12
Кэмпбелл
21
Уренья
21
Уренья
12
Кэмпбелл
10
Руис
14
Бренес
14
Бренес
10
Руис
Остались в запасе
Италия
Коста-Рика
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
20
Габриэль Палетта
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Альберто Аквилани
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
23
Даниэль Камбронеро
ВР
8
Дэйв Майри
ЦЗ
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
19
Рой Миллер
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
20
Габриэль Палетта
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Альберто Аквилани
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
23
Даниэль Камбронеро
ВР
8
Дэйв Майри
ЦЗ
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
19
Рой Миллер
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Статистика матча Италия - Коста-Рика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
3 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Оссес
(Сантьяго)
Стадион:
Арена Пернамбуку
Где смотреть матч:
"Первый канал" 20:00 (прямая)
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