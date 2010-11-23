Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Жилина
Челси - Жилина: обзор матча 23 ноября 2010
Челси
23.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Жилина
51'
Д. Старридж
86'
Ф. Малуда
19'
И. Белло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Жилина
Замена
Э. Рилке
️️️️
А. Владавич
Замена
Я. Меллис
️️️️
Д. МакИкран
ГОЛ! 2:1!
Ф. Малуда
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
П. Полячек
️️️️
Т. Майтан
Замена
Н. Анелька
️️️️
Д. Старридж
Замена
М. Сиссей
️️️️
Т. Оравец
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
С. Калу
Замена
С. Калу
️️️️
Г. Какута
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Белло
Пас отдал
Р. Йеж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Жилина
39
Мартин Дубравка
ВР
42
Роман Гергел
ЛЗ
15
Йозеф Пьячек
ЦЗ
3
Марио Печалка
ЦЗ
2
Станислав Ангелович
ПЗ
33
Любомир Гулдан
ОП
44
Адмир Владавич
ЦП
28
Иссиака Белло
ЦП
31
Роберт Йеж
АП
9
Томаш Оравец
ЦФ
10
Томаш Майтан
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
16
Коннор Клиффорд
ЦП
29
Якоб Меллис
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Жилина
30
Мартин Крнач
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
20
Павол Полячек
ЛП
27
Стефан Зошак
ЦП
9
Эмил Рилке
ПП
18
Момоду Сиссей
ЦФ
4-2-2-2
22
Тернбулл
15
ван Анхолт
20
Иванович
25
Брума
19
Феррейра
7
Рамирес
16
МакИкран
13
Малуда
5
Какута
15
Старридж
11
Дрогба
4-1-2-1-2
39
Дубравка
2
Ангелович
15
Пьячек
3
Печалка
42
Гергел
33
Гулдан
44
Владавич
28
Белло
31
Йеж
10
Майтан
9
Оравец
16
МакИкран
29
Меллис
29
Меллис
16
МакИкран
15
Старридж
39
Анелька
39
Анелька
15
Старридж
5
Какута
8
Калу
8
Калу
5
Какута
10
Майтан
20
Полячек
20
Полячек
10
Майтан
44
Владавич
9
Рилке
9
Рилке
44
Владавич
9
Оравец
18
Сиссей
18
Сиссей
9
Оравец
Остались в запасе
Челси
Жилина
16
Коннор Клиффорд
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Мартин Крнач
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
27
Стефан Зошак
ЦП
Остались в запасе
16
Коннор Клиффорд
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
30
Мартин Крнач
ВР
7
Владимир Лейтнер
ЛЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
27
Стефан Зошак
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Жилина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Жилина
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
Вчера, 16:55
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
Вчера, 16:55
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+