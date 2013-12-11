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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - ФКСБ
Челси - ФКСБ: обзор матча 11 декабря 2013
Челси
11.12.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
1 : 0
Завершен
ФКСБ
10'
Д. Георгиевски (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - ФКСБ
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Виллиан
80'
78'
Желтая карточка
Я. Латовлевич
71'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
П. Капетанос
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Оби Микел
67'
64'
Замена
Л. Тату
️️️️
М. Пинтилий
61'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
Н. Станчу
51'
Желтая карточка
Д. Георгиевски
Желтая карточка
Б. Иванович
48'
Желтая карточка
Х. Мата
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Георгиевски
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
26
Ионуц Нягу
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
20
Леандро Тату
ЦФ
4-3-2-1
32
Шварцер
3
Коул
4
Луис
20
Иванович
26
Терри
12
Оби Микел
8
Оскар
8
Лэмпард
10
Азар
10
Виллиан
19
Ба
4-4-2
16
Тэтэрушану
14
Латовлевич
4
Шукала
24
Гардош
17
Георгиевски
10
Янку
10
Станчу
8
Пинтилий
22
Пырвулеску
27
Кипчиу
30
Капетанос
12
Оби Микел
7
Рамирес
7
Рамирес
12
Оби Микел
12
Оби Микел
20
Шюррле
20
Шюррле
12
Оби Микел
10
Виллиан
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
10
Виллиан
30
Капетанос
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
30
Капетанос
8
Пинтилий
20
Тату
20
Тату
8
Пинтилий
10
Станчу
28
Препелицэ
28
Препелицэ
10
Станчу
Остались в запасе
Челси
ФКСБ
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Ионуц Нягу
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
19
Кристя Адриан
ПП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
26
Ионуц Нягу
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
19
Кристя Адриан
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Челси - ФКСБ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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