Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волга - ЧФР Клуж
Волга - ЧФР Клуж: обзор матча 01 июля 2013
Волга
01.07.2013, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
ЧФР Клуж
23'
Ч. Деяк
70'
Р. Каду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - ЧФР Клуж
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Путило
79'
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Шуленин
74'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Каду
Замена
А. Даниленко
️️️️
М. Мукенди
69'
60'
Замена
Ф. Костя
️️️️
П. Батин
60'
Замена
Р. Педро
️️️️
И. Хора
56'
Замена
М. Минца
️️️️
М. Фелгуэйрас
55'
Замена
Г. Таде
️️️️
П. Капетанос
55'
Замена
Д. Джокович
️️️️
Буба
55'
Замена
С. Муниру
️️️️
Л. Сепси
Замена
М. Ковальчик
️️️️
Леандро
46'
46'
Замена
В. Никоарэ
️️️️
Ч. Деяк
Замена
М. Плешан
️️️️
С. Булгару
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Деяк
Желтая карточка
М. Мукенди
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Семен Булгару
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
31
Леандро
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
22
Мулумба Мукенди
ЦФ
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
19
Ласло Сепси
ЛЗ
5
Хавьер Велайос
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
90
Буба
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
29
Пауль Батин
ЦФ
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Волга
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
39
Артем Даниленко
ЦФ
ЧФР Клуж
32
Михай Минца
ВР
88
Дамьян Джокович
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
20
Руи Педро
ЦФ
18
Грегори Таде
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
4-4-2
25
Нигматуллин
4
Булгару
24
Польчак
37
Бордиян
6
Полянин
14
Путило
5
Каряка
9
Шуленин
31
Леандро
22
Мукенди
21
Бибилов
3-2-3-2
86
Фелгуэйрас
5
Велайос
24
Рада
12
Каду
16
Эдимар
19
Сепси
88
Хора
90
Буба
10
Деяк
30
Капетанос
29
Батин
14
Путило
77
Костюков
77
Костюков
14
Путило
31
Леандро
5
Ковальчик
5
Ковальчик
31
Леандро
4
Булгару
23
Плешан
23
Плешан
4
Булгару
9
Шуленин
19
Ропотан
19
Ропотан
9
Шуленин
22
Мукенди
39
Даниленко
39
Даниленко
22
Мукенди
88
Хора
20
Руи Педро
20
Руи Педро
88
Хора
86
Фелгуэйрас
32
Минца
32
Минца
86
Фелгуэйрас
30
Капетанос
18
Таде
18
Таде
30
Капетанос
90
Буба
88
Джокович
88
Джокович
90
Буба
19
Сепси
70
Муниру
70
Муниру
19
Сепси
10
Деяк
17
Никоарэ
17
Никоарэ
10
Деяк
29
Батин
11
Костя
11
Костя
29
Батин
Остались в запасе
Волга
ЧФР Клуж
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Волга - ЧФР Клуж
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Волга
ЧФР Клуж
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+