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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби - ЧФР Клуж
Маккаби - ЧФР Клуж: обзор матча 30 июля 2019
Маккаби
30.07.2019, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
15'
Н. Блекмэн
19'
Х. Кулио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - ЧФР Клуж
Желтая карточка
Э. Атар
74'
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Кулио
ГОЛ! 1:0!
Н. Блекмэн
15'
14'
Желтая карточка
Ч. Деяк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Андреас Янниотис
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
15
Дор Мича
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Маккаби
19
Даниэл
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
11
Элиран Атар
ЦФ
ЧФР Клуж
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
1-2-2
1
Янниотис
13
Давидзаде
15
Мича
22
Рикан
9
Блекмэн
9
Шехтер
3-4-2
1
Арлаускис
55
Винисиус
33
Буркэ
16
Сушич
37
Бордеяну
88
Джокович
19
Кулио
10
Деяк
29
Омрани
99
Рондон
Остались в запасе
Маккаби
ЧФР Клуж
19
Даниэл
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
11
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
11
Элиран Атар
ЦФ
Остались в запасе
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Маккаби - ЧФР Клуж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
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