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ЧФР Клуж - Маккаби
ЧФР Клуж - Маккаби: обзор матча 24 июля 2019
ЧФР Клуж
24.07.2019, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Маккаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Маккаби
Желтая карточка
Д. Джокович
43'
Начало матча
Статистика матча ЧФР Клуж - Маккаби
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
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21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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