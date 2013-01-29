Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Замбия
Буркина-Фасо - Замбия: обзор матча 29 января 2013
Буркина-Фасо
29.01.2013, вторник, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Замбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буркина-Фасо - Замбия
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Питройпа
90'
+3
81'
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
Ч. Лунгу
Желтая карточка
С. Панандетигуири
67'
55'
Замена
М. Муленга
️️️️
А. Чанса
Замена
У. Дах
️️️️
В. Балима
46'
37'
Желтая карточка
Э. Маюка
31'
Желтая карточка
Д. Мусонда
15'
Замена
Д. Мусонда
️️️️
Д. Нкаусу
Замена
А. Бансе
️️️️
А. Траоре
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
1
Дауда Диаките
ВР
4
Бакари Коне
ЦЗ
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
10
Ален Траоре
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
Главный тренер
Пол Пут
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
19
Натан Синкала
ЦП
8
Асаак Чанса
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Буркина-Фасо
23
Джермейн Саноу
ВР
3
Анри Траоре
ЦЗ
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
17
Али Рабо
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
2
Уилфрид Дах
ЦФ
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
20
Вилфрид Сану
ЦФ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Замбия
22
Дэнни Муниао
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
14
Ноах Чивута
ЦП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
10
Мукука Муленга
ЦФ
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
7
Джейкоб Муленга
ЦФ
11
Кристофер Катонго
ЦФ
4-1-5
1
Диаките
14
Балима
4
Коне
8
Кулибали
5
Коффи
18
Каборе
11
Питройпа
12
Панандетигуири
7
Руамба
6
Коне
10
Траоре
3-2-3-2
16
Мвине
5
Химонде
17
Калаба
13
Сунзу
6
Нкаусу
18
Мбола
3
Лунгу
8
Чанса
19
Синкала
20
Маюка
9
Мбесума
14
Балима
2
Дах
2
Дах
14
Балима
11
Питройпа
8
Траоре
8
Траоре
11
Питройпа
10
Траоре
15
Бансе
15
Бансе
10
Траоре
3
Лунгу
21
Сакуваа
21
Сакуваа
3
Лунгу
8
Чанса
10
Муленга
10
Муленга
8
Чанса
6
Нкаусу
4
Мусонда
4
Мусонда
6
Нкаусу
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Замбия
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
3
Анри Траоре
ЦЗ
17
Али Рабо
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
23
Джермейн Саноу
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
14
Ноах Чивута
ЦП
22
Дэнни Муниао
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
7
Джейкоб Муленга
ЦФ
11
Кристофер Катонго
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
3
Анри Траоре
ЦЗ
17
Али Рабо
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
23
Джермейн Саноу
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Остались в запасе
14
Ноах Чивута
ЦП
22
Дэнни Муниао
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
7
Джейкоб Муленга
ЦФ
11
Кристофер Катонго
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Буркина-Фасо - Замбия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Информация о матче
Главный судья:
Нянт Алиум
Стадион:
Мбомбела
Новости команд
Все
Буркина-Фасо
Замбия
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Аргентина разгромила Буркина-Фасо (7:0)
4 октября
Аргентина – Буркина-Фасо: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
9 июня
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Благородный поступок Месси в матче с Замбией
1 апреля
1
Товарищеские матчи. Бразилия победила Хорватию (3:1), Аргентина – Замбию (5:0), Португалия – США (2:0)
1 апреля
Аргентина – Замбия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.35
31 марта
Замбия – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Замбия – Марокко: прогноз и ставки на матч 29 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.28 09:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+