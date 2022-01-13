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Расписание матчей
Кубок Африки
Кабо-Верде - Буркина-Фасо
Кабо-Верде - Буркина-Фасо: обзор матча 13 января 2022
Кабо-Верде
13.01.2022, четверг, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Буркина-Фасо
39'
Х. Банде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кабо-Верде - Буркина-Фасо
Желтая карточка
С. Фортеш
90'
+3
90'
Замена
Д. Никиема
️️️️
Х. Банде
Замена
Л. Семеду
️️️️
Д. Фортеш
82'
78'
Замена
М. Конате
️️️️
С. Баяла
Замена
Р. Мендес
️️️️
П. Андраде
73'
69'
Замена
И. Уедраого
️️️️
Г. Сангаре
Замена
В. Семеду
️️️️
Д. Тавареш
69'
69'
Замена
З. Саного
️️️️
А. Тапсоба
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Банде
Пас отдал
И. Каборе
Желтая карточка
Д. Тавареш
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
0
Стивен Фортеш
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Кенни Роша
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
19
Жулио Таварес
ЦФ
6
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
25
Стив Яго
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
20
Густаво Сангаре
ОП
24
Адама Гира
ЦП
22
Блати Туре
ЦП
19
Хассан Банде
АП
21
Сирил Баяла
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
0
Элбер Эвора
ВР
27
Дельмиру
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
0
Карлос Понк
ЦЗ
17
Вилли Семеду
ЛВ
6
Марку Соареш
ЦП
26
Ненасс
ЦП
0
Вагнер
ПВ
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Лисандру Семеду
ЦФ
Буркина-Фасо
5
Патрик Мало
ЦЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
17
Закария Саного
ЛВ
18
Исмаила Уедраого
ОП
8
Драман Никиема
ЦП
7
Эрик Траоре
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Возинья
4
Лопеш
2
Стопира
22
Фортеш
16
Тавареш
0
Фортеш
18
Роша
10
Монтейру
11
Родригеш
6
Андраде
19
Таварес
4-1-2-1-2
16
Коффи
17
Каборе
12
Тапсоба
14
Дайо
25
Яго
20
Сангаре
24
Гира
22
Туре
19
Банде
15
Тапсоба
21
Баяла
16
Тавареш
17
Семеду
17
Семеду
16
Тавареш
6
Андраде
20
Мендес
20
Мендес
6
Андраде
22
Фортеш
8
Семеду
8
Семеду
22
Фортеш
20
Сангаре
18
Уедраого
18
Уедраого
20
Сангаре
19
Банде
8
Никиема
8
Никиема
19
Банде
15
Тапсоба
17
Саного
17
Саного
15
Тапсоба
21
Баяла
13
Конате
13
Конате
21
Баяла
Остались в запасе
Кабо-Верде
Буркина-Фасо
12
Марсио Роша
ВР
0
Элбер Эвора
ВР
27
Дельмиру
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
0
Карлос Понк
ЦЗ
6
Марку Соареш
ЦП
26
Ненасс
ЦП
0
Вагнер
ПВ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
5
Патрик Мало
ЦЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
7
Эрик Траоре
АП
Главный тренер
Каму Мало
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
0
Элбер Эвора
ВР
27
Дельмиру
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
0
Карлос Понк
ЦЗ
6
Марку Соареш
ЦП
26
Ненасс
ЦП
0
Вагнер
ПВ
Остались в запасе
5
Патрик Мало
ЦЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
7
Эрик Траоре
АП
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Каму Мало
Статистика матча Кабо-Верде - Буркина-Фасо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Амин Омар
Стадион:
Олембе
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