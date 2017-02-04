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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Гана
Буркина-Фасо - Гана: обзор матча 04 февраля 2017
Буркина-Фасо
04.02.2017, суббота, 22:00
Кубок африканских наций, Матч за 3-е место
1 : 0
Завершен
Гана
89'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буркина-Фасо - Гана
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
89'
Замена
А. Гира
️️️️
Ш. Каборе
88'
Замена
П. Мало
️️️️
Я. Кулибали
83'
75'
Замена
К. Атсу
️️️️
Ж. Айю
Замена
С. Баяла
️️️️
А. Бансе
73'
70'
Замена
А. Айю
️️️️
Б. Текпетей
65'
Замена
А. Гьян
️️️️
С. Тетте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
20
Якуба Кулибали
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
18
Шарль Каборе
ОП
10
Ален Траоре
АП
22
Блати Туре
ПП
10
Бертран Траоре
ПВ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
2
Энди Идом
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
0
Бернард Текпетей
ПВ
20
Самуэль Тетте
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Буркина-Фасо
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
3
Иссуф Паро
ЦЗ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
24
Адама Гира
ЦП
6
Буба
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
9
Бану Диавара
ЦФ
21
Сирил Баяла
ЦФ
Гана
1
Брима Разак
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
19
Эдвин Гийма
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Коффи
20
Кулибали
14
Дайо
4
Коне
25
Яго
18
Каборе
22
Туре
10
Траоре
10
Траоре
15
Бансе
7
Накулма
4-3-1-2
1
Офори Антви
23
Аффул
4
Менса
2
Идом
18
Амарти
8
Агьеманг-Баду
15
Офори
5
Парти
0
Текпетей
9
Айю
20
Тетте
20
Кулибали
5
Мало
5
Мало
20
Кулибали
18
Каборе
24
Гира
24
Гира
18
Каборе
15
Бансе
21
Баяла
21
Баяла
15
Бансе
9
Айю
7
Атсу
7
Атсу
9
Айю
0
Текпетей
10
Айю
10
Айю
0
Текпетей
20
Тетте
3
Гьян
3
Гьян
20
Тетте
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Гана
3
Иссуф Паро
ЦЗ
9
Бану Диавара
ЦФ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
6
Буба
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
19
Эдвин Гийма
ЦП
1
Брима Разак
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Африйе Аква
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
22
Франк Ашампонг
ЛВ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Остались в запасе
3
Иссуф Паро
ЦЗ
9
Бану Диавара
ЦФ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
6
Буба
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
19
Эдвин Гийма
ЦП
1
Брима Разак
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Африйе Аква
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
22
Франк Ашампонг
ЛВ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Буркина-Фасо - Гана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Мехди Абид Шареф
(Константина)
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